¿A quién no le gustaría jugar en el Barcelona?: Paulo Dybala

Paulo Dybala se ha convertido en uno de los referentes de los últimos tiempos de la Juventus, desde por su personalidad hasta por aporte dentro del terreno de juego, donde a pesar de tener altibajos, sigue siendo considerado por los estrategas que pasan por el equipo.

Sin embargo, no es un secreto que el argentino ha sido pretendido por grandes clubes del Viejo Continente, y este martes en entrevista con CNN, el atacante fue cuestionado sobre la posibilidad de cambiar de equipo, donde aprovechó para llenar de elogios tanto al Barcelona como a Lionel Messi.

"¿El Barcelona? La verdad es que es un club extraordinario y con Messi aún más. Sería bueno jugar ahí", mencionó el futbolista sobre la ilusión que le genera llegar algún día al futbol español.

Paulo Dybala está en pláticas para renovar su contrato con la Juventus, el cual finaliza en 2022, opción que también le agrada para tener estabilidad a mediano plazo en su carrera profesional, aunque reconoce que no ha sido un tema fácil de concretar.

"Por ahora no hay nada. Tengo un año y medio de contrato, no es tanto, y entiendo que dado lo que sucedió con el coronavirus no es fácil para el club, pero otros jugadores han renovado... Así que esperemos", agregó Dybala antes de también mencionar su buena relación con los directivos de la Juve.

AJ