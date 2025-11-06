Jueves, 06 de Noviembre 2025

Rap, resistencia y dramaturgia femenina

La puesta en escena cuenta la historia de una joven que sueña con cantar, amar y sobrevivir en medio de la desigualdad

Por: El Informador

Karina Hurtado, directora del montaje “La Toya Amor. The hottest girl in town”. CORTESÍA

Con un monólogo musical que mezcla rap, resistencia y una mirada íntima a la supervivencia femenina, la obra “La Toya Amor. The hottest girl in town”, escrita por Isabel Vázquez Quiroz, llega este viernes 7 de noviembre al Teatro Alarife Martín Casillas, en Guadalajara, y el 15 de noviembre al Centro para las Artes José Rolón, en Zapotlán El Grande. Ambas funciones serán de entrada libre.

Bajo la dirección de Karina Hurtado y la interpretación de la actriz Mariana Rendón, “la obra toca el tema de la violencia, la precariedad, pero también la amistad y los duelos. Es una lucha por existir, por nombrar lo que duele y también por celebrar lo que sostiene. La música tiene un papel clave”, señaló Hurtado. “Este personaje vive el rap, el hip-hop; la escritura y el ritmo son parte de su forma de estar en el mundo”, agregó.

“La Toya” cuenta la historia de una joven que sueña con cantar, amar y sobrevivir en medio de la desigualdad. Desde un pueblo periférico hasta las calles de la gran ciudad, el personaje encarna la lucha diaria contra la violencia estructural y la precarización, pero también la afirmación del deseo y la identidad.

El montaje se estrenó el 18 de octubre en el Teatro José Rosas Moreno, en Lagos de Moreno, donde tuvo una recepción positiva del público. 

En escena, Mariana Rendón da vida a siete personajes en un monólogo que entrelaza rap y R&B. La música original, compuesta por Luciano Sánchez, aporta una atmósfera sonora que transita entre la rabia, la nostalgia y la esperanza. El diseño visual y escénico es realizado por un equipo de creadoras: Diana Echaury, a cargo de la escenografía y la iluminación; Alondra García, en el diseño de vestuario; Ilse Orozco, en la dirección de movimiento; Elisa Larrinaga, en el diseño gráfico; y Michel Alzaga, en la creación de video.

“La Toya Amor. The hottest girl in town”

Guadalajara

  • Fecha: 7 de noviembre, 19:00 horas
  • Lugar: Teatro Alarife Martín Casillas
  • Entrada gratuita. Boletos: voyalteatro.com

Zapotlán El Grande

  • Fecha: 15 de noviembre
  • Lugar: Centro para las Artes José Rolón
  • Entrada libre

