Para dar cierre a la temporada de Día de Muertos la Autoridad del Centro Histórico (ACH) realizará la clausura del "Festival de Ofrendas y Catrinas" . Festival que comenzó a finales del mes pasado en coordinación con el Fideicomiso Centro Histórico (FCH), Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la comunidad de la zona, donde la temática fue la conmemoración de los “700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan”.

En este año la edición resultó ser más un festival en lugar de un concurso, y así de esta forma reconocer todas las ofrendas de los participantes y su originalidad.

“Para que aflore la creatividad y la participación, se le dé un reconocimiento a los participantes sin tener un tema de competencia o de concurso; finalmente, todos los trabajos son de reconocerse. Es un esfuerzo muy importante tanto vecinos, comercios, instituciones educativas y de gobierno”. Como lo declaró el coordinador El Coordinador General de la ACH, Carlos Cervantes.

Mañana te esperamos en la Clausura del Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico en Plaza del Seminario a las 15:30 horas. Tendremos presentaciones artísticas y pasarela de catrinas en donde se modelarán…

No te lo pierdas, mañana viernes 7 de noviembre a las 15:30 horas en la Plaza del Seminario , se llevará a cabo la clausura, el "Catrina Fest", en la que habrá presentaciones artísticas y una pasarela de catrinas que modelarán trajes realizados por diseñadores de las calles de las Novias y de República de Honduras.

