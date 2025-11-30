El fin de año se asoma en el calendario y la invitación para viajar se anida en el corazón de todo viajero. Canadá alza la mano como una de las opciones más llamativas, con Laurentides como el tesoro que vale la pena explorar.

A una hora de Montreal, enclavada en la provincia de Quebec, rodeada por bellezas naturales que fascinan a todos los sentidos y un ambiente de paz que remece el alma, Laurentides (popularmente conocidas como “Las Laurentidas”, en nuestro idioma) abre sus puertas con todos sus encantos, vestida con los colores de invierno.

¿Qué encontrarás aquí? Montañas cubiertas de nieve, lagos congelados, hermosos (y cálidos) chalets para hospedarse y la atmósfera festiva propia de las venideras fiestas de fin de año, con luces centelleantes, mercados navideños, actividades al aire libre, deportes de invierno y tradiciones locales que invitan a disfrutar de la magia de la temporada en cada rincón.

Laurentides es una región salpicada de pintorescos pueblitos como Saint-Sauveur, Sainte-Agathe-des-Monts y Val-David, que durante la temporada decembrina se llenan de luz con mercados navideños, restaurantes gourmet y boutiques locales que celebran el arte de vivir al estilo québécois.

Emoción y tranquilidad

En esta región se ofrece una amplia gama de experiencias invernales para el disfrute del turista mexicano. Para los que buscan emoción, pueden esquiar en Mont-Tremblant, recorrer senderos nevados en trineo jalado por perros o en motonieve.

Una opción es visitar el Tyroparc (Sainte-Agathe-des-Monts), que ofrece tirolesas a 100 metros de altura, caminatas en la nieve y emoción para todas las edades, en un ambiente seguro y con actividades para todas las edades. Puedes descubrir su oferta en: https://www.tyroparc.com/home/.

Quienes buscan escapar del estrés citadino pueden sumergirse en los murmullos del bosque o relajarse en un spa al aire libre con vistas naturales.

Scandinave Spa Mont-Tremblant ofrece aguas termales, masajes y programas de détox entre paisajes nevados. Más información en: https://www.scandinave.com/mont-tremblant.

¿Cómo llegar?

Desde Guadalajara ya existe una conexión directa hacia Montreal operada por la aerolínea Air Transat, con un tiempo de vuelo aproximado de cuatro horas con 45 minutos.

Ya en Montreal, la región de Laurentides se encuentra a 45 minutos al Norte de esa ciudad. Sus encantadoras villas ofrecen hospedajes de diversas categorías, acorde al presupuesto del turista tapatío.

La clave de un buen viaje

Recuerda llevar ropa térmica y de invierno a destinos nevados. La temperatura media en noviembre es entre 0 y -17 grados.

En la región los idiomas son el inglés y el francés. La moneda es el dólar canadiense.

Descubre más actividades de este destino, promociones y hospedaje en https://www.laurentides.com/en/

CT