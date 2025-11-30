La FIL respira futbol: inauguran pabellón del Mundial 2026

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) se contagió del ambiente mundialista con la inauguración del Pabellón Guadalajara 2026, un espacio que combina literatura, interacción y la antesala de la Copa del Mundo. El pabellón permanecerá abierto hasta el 7 de diciembre en el stand G-26 de Expo Guadalajara.

El recorrido inicia bajo una réplica del techo del Estadio Akron y recibe a los visitantes con la camiseta de la Selección Mexicana y el balón oficial del torneo. El espacio incluye áreas para tirar penales y módulos que proyectan goles históricos de los Mundiales, como los de Maradona en 1986, Pelé en 1970 y el emblemático remate de Jared Borgetti en 2002.

“La FIL es parte importante de la ruta mundialista. Aquí vemos una ‘Ola del conocimiento’, con libros sobre futbol, deporte y cultura. La cereza del pastel es 11 cuentos, una cancha, creado junto con Panini”, explicó Montserrat Hidalgo, Host City Officer de Guadalajara. El pabellón también se extiende a FIL Niños, donde los pequeños cuentan con una cancha para jugar.

Cabe señalar que este pabellón ofrece actividades interactivas y libros dedicados al futbol, como el titulado “11 Cuentos y 1 Cancha”, elaborado en colaboración con Panini. También se anunció la participación de exjugadores, cronistas y embajadores, así como una agenda de actividades para los visitantes.

Ayer, durante la inauguración, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, adelantó que el municipio analiza declarar días de descanso en las fechas en que Guadalajara reciba partidos del Mundial 2026, con el fin de reducir la carga vehicular y evitar saturaciones.

“Una de las ideas es que los cuatro días de partido se descanse, no haya clases y que las empresas, sobre todo las manufactureras, les den el día a los trabajadores”, señaló. Las conversaciones, dijo, son preliminares, pero buscan garantizar movilidad fluida rumbo al estadio y a las zonas habilitadas para aficionados.

Frangie destacó que la restricción de acceso en vehículo privado al Estadio Akron es parte del plan: “En el estadio no caben más que cuatro mil coches… Lo que tendrá que usar la gente es el transporte”. Para ello, el dispositivo incluye alrededor de 350 camiones desde distintos puntos de la ciudad hacia el fan fest y los partidos.

Guadalajara será sede de encuentros mundialistas el 11, 18, 23 y 26 de junio de 2026 -este último con participación de la Selección Mexicana-, fechas en las que se prevé aplicar las medidas especiales de movilidad y el posible esquema de descanso escolar y laboral.

