Descubren tumba milenaria zapoteca en Oaxaca

Este viernes del presente año, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en una conferencia de prensa matutina, el más reciente y gran hallazgo arqueológico: se encontró una tumba zapoteca milenaria en el estado de Oaxaca. La mandataria llamó a este hecho como “el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en el país” por la importancia que tiene su nivel de conservación y valor histórico que aporta.

El hallazgo fue realizado por la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Quienes señalan que la tumba fue localizada en los Valles Centrales del estado de Oaxaca, en la localidad San Pablo Huitzo.

Los aspectos más destacables de la tumba son su riqueza arquitectónica y pictórica, además de que contribuye información de alto valor sobre la organización social, los rituales funerarios y la cosmovisión de esta civilización prehispánica.

FACEBOOK/INAH/L.G. Peña Torres

En redes sociales, la secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, describió el hallazgo como "excepcional" por su conservación y por lo que evidencia de esa cultura, al subrayar que "se investiga, protege y comparte con la sociedad".

Características relevantes de la tumba

En un comunicado, la Secretaría de Cultura resaltó la presencia de elementos escultóricos y pintura mural, con representaciones simbólicas asociadas al poder y a la muerte, además de frisos y lápidas con inscripciones calendáricas , lo que —sostiene la nota—, "lo sitúa entre los descubrimientos más significativos del patrimonio arqueológico nacional".

A la entrada de la antecámara, un búho —ave que en la cosmovisión zapoteca simboliza la noche y la muerte— decora el acceso, y su pico cubre el rostro estucado y pintado de un "señor zapoteca", que podría ser el retrato del antepasado al que estuvo dedicada la tumba.

EFE/L.G. Peña Torres/INAH

El umbral está flanqueado por un dintel con un friso compuesto por lápidas de piedra grabadas con nombres calendáricos, mientras que las figuras de un hombre y una mujer con tocados y artefactos en ambas manos, posiblemente "guardianes del lugar", aparecen labradas en las jambas.

En la cámara funeraria también se hallaron, in situ, secciones de pintura mural en colores ocre, blanco, verde, rojo y azul, con una procesión de personajes que cargan bolsas de copal y caminan hacia la entrada.

La Secretaría de Cultura indicó que un equipo interdisciplinario del Centro INAH Oaxaca realiza labores de conservación, protección e investigación, incluida la estabilización de la pintura mural, cuyo estado es delicado por la presencia de raíces e insectos y por cambios abruptos en las condiciones ambientales.

En paralelo, se desarrollan análisis cerámicos, iconográficos y epigráficos, además de estudios de antropología física, para profundizar en los rituales, símbolos y prácticas funerarias asociadas.

"Por su calidad constructiva y riqueza decorativa, el hallazgo se compara con otros conjuntos funerarios zapotecos de alta relevancia en la región, lo que confirma su importancia para comprender la complejidad social, artística y simbólica de esta civilización" , concluyó la dependencia del Gobierno mexicano.

