La neblina sigue descendiendo entre los pinos de la Sierra del Tigre. Las cabañas continúan escondidas entre el bosque. El aroma a leña permanece en las calles del centro histórico de Mazamitla, y la Plaza José Parres Arias conserva el ritmo pausado que caracteriza a este Pueblo Mágico jalisciense. Sin embargo, durante junio ocurre algo particular: el arte comienza a aparecer en cada rincón. Las plazas se llenan de música, esculturas ocupan las calles, talleres abren sus puertas. Los espectáculos surgen entre los portales y los visitantes descubren que, además de sus paisajes naturales, Mazamitla también puede recorrerse a través de la cultura.

Esa es la propuesta del Festival Internacional del Venado, que celebrará su cuarta edición del 6 al 28 de junio y que, durante cuatro semanas, transformará al municipio en uno de los principales escenarios culturales de la Sierra del Tigre. Con más de 80 actividades gratuitas, el encuentro reunirá conciertos, literatura, cine, talleres, arte circense, exposiciones, actividades deportivas y proyectos comunitarios distribuidos en distintos espacios del pueblo. Para los visitantes nuevos, y para los asiduos del municipio, Mazamitla ofrecerá una manera nueva de ser vivida.

El recorrido puede comenzar entre los bosques que rodean el municipio, continuar en alguno de sus miradores naturales y terminar frente a un concierto al aire libre o una exposición instalada en el corazón del pueblo: la experiencia se integra al paisaje. Las actividades no permanecerán encerradas en auditorios o recintos especializados. Formarán parte de las calles, de las plazas y de los espacios que forman parte de la vida cotidiana de Mazamitla. Por eso, el visitante se encontrará con ellas mientras camina hacia el mercado, mientras toma un café frente a la plaza o recorre las calles que han convertido al municipio en uno de los destinos más reconocidos de Jalisco.

Uno de los elementos más visibles del festival será la llegada de 20 esculturas monumentales de venados intervenidas por artistas nacionales. Las piezas formarán parte de “El Camino del Venado”, una muestra al aire libre que permite recorrer el pueblo siguiendo distintas interpretaciones artísticas de uno de los símbolos más representativos de la región. Los venados aparecen entre calles, jardines y espacios públicos, generando un diálogo entre arte y paisaje. Cada escultura ofrece una mirada distinta sobre el animal que da nombre al encuentro y que forma parte de la identidad serrana de Mazamitla.

Pero el Festival del Venado va mucho más allá de una exposición al aire libre. Durante cinco fines de semana, habrá talleres abiertos al público que abarcan disciplinas artísticas diversas, y donde niños, jóvenes y adultos podrán participar en actividades relacionadas con las artes visuales, la literatura, la creatividad y la expresión cultural. La intención es que el visitante no sea únicamente espectador, sino que pueda involucrarse y formar parte de la experiencia.

Venados, música y fiesta en Mazamitla

La música tendrá una presencia constante a lo largo de la programación. Más de veinte conciertos integrarán la oferta artística del encuentro con propuestas que abarcan distintos géneros y estilos. La inauguración estará encabezada por ARCANO y por Combine The Band, agrupación enfocada en la música country, una elección que también dialoga con el país invitado de esta edición: Canadá.

La presencia canadiense se extenderá a distintos momentos del programa mediante actividades culturales, artísticas y de intercambio que buscan acercar al público a expresiones procedentes de diversas regiones de aquel país. La relación entre Canadá y Mazamitla puede parecer inesperada a primera vista, pero tiene puntos de encuentro en los paisajes boscosos, la cercanía con la naturaleza y la importancia que ambas regiones otorgan a la vida comunitaria. Ese diálogo cultural aparecerá a través de conciertos, actividades literarias, espectáculos y propuestas escénicas que convivirán con las expresiones artísticas mexicanas.

Dentro del Festival del Venado, uno de los proyectos más llamativos será “Ventanas al Pasado”, una instalación que utiliza herramientas de inteligencia artificial para restaurar, colorear y animar fotografías históricas de Mazamitla. El resultado permitirá observar escenas antiguas del pueblo desde una perspectiva distinta; personajes que alguna vez caminaron por las mismas calles parecen recuperar movimiento. Fachadas desaparecidas vuelven a cobrar presencia. El pasado adquiere una nueva dimensión gracias a la tecnología.

Ubicado a poco más de dos horas de Guadalajara, Mazamitla ocupa un lugar especial dentro del mapa turístico estatal. Sus bosques, senderos, cascadas, recorridos en cuatrimoto, rutas ecuestres y miradores han convertido al municipio en uno de los destinos favoritos para escapadas de fin de semana. Desde algunos puntos elevados de la Sierra del Tigre, es posible contemplar el paisaje montañoso que rodea la región e incluso observar, en días despejados, la silueta del Nevado de Colima en el horizonte.

La combinación entre naturaleza y vida cultural es, precisamente, uno de los elementos que distinguen al Festival del Venado. Quien llegue a este Pueblo Mágico durante junio, encuentra un espacio donde la experiencia turística se extiende más allá de los recorridos tradicionales. Después de una caminata por el bosque, puede asistir a una función de cine; después de una tarde en una cabaña, puede encontrarse con un espectáculo circense en la plaza principal. Después de recorrer los miradores, puede descubrir esculturas, talleres o conciertos entre las calles del centro histórico.

Durante cuatro semanas, Mazamitla se transforma en una especie de galería abierta entre montañas. Un lugar donde los paisajes de la Sierra del Tigre conviven con el arte, la música y la creatividad.

Para saber más, visita www.festivaldelvenado.mx

CT