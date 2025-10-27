La ciudad se prepara para vestirse de cempasúchil, música y memoria, mientras octubre avanza impregnado del aroma del pan de muerto y el suave resplandor de las veladoras que iluminan las calles y hogares. Es el preludio de una de las tradiciones más entrañables y coloridas de México: el Día de Muertos, una celebración donde la vida y la muerte se entrelazan en un diálogo cultural único. Museos, universidades y espacios culturales se convierten en escenarios donde se honra a quienes ya partieron, pero también se celebra la existencia a través del arte, la fe y la tradición, invitando a las familias a sumergirse en un recorrido de memoria y creatividad.

En este contexto, el próximo jueves 30 de octubre, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) se transformará en epicentro de la cultura y la espiritualidad con la quinta edición de “MIKTLÁN: Entre la fe, la cultura y la tradición”, evento que busca conectar a los visitantes con las raíces más profundas de México. Este año, en el marco del 90 aniversario de la casa de estudios, la celebración promete convertirse en una experiencia sensorial que combina color, música, danza y reflexión, invitando a grandes y pequeños a vivir la tradición de manera intensa y participativa.

Un camino de tradiciones

La fiesta comenzará con una calenda oaxaqueña, un desfile lleno de alegría que recorrerá el campus al ritmo de bandas, mojigangas y personajes que evocan la riqueza cultural del país.

Este recorrido inaugural no solo marca el inicio del evento, sino que también simboliza la unión de la comunidad universitaria, los artistas y el público general en una experiencia compartida donde la tradición se renueva con creatividad contemporánea.

Entre las principales propuestas artísticas de esta edición destacan dos espectáculos que reflejan la diversidad y riqueza cultural de México: Raíces de fuego y fe, un homenaje a la herencia española que ha influido en los altares, rezos y rituales del Día de Muertos; y Raíces del Sur, un recorrido por la esencia de Oaxaca y Yucatán, regiones donde la muerte se celebra con danzas, cantos y colores que evocan la memoria y el renacer. Ambos shows combinan música, danza y elementos visuales que transportan a los espectadores a un viaje lleno de simbolismo y emoción, recordando cómo las tradiciones ancestrales se fusionan con la historia y la fe para crear rituales únicos.

Para los más pequeños, Kokonechatli se presenta como un espacio mágico diseñado para fomentar la creatividad y el aprendizaje de manera divertida. Aquí, niñas y niños podrán participar en talleres artísticos, exposiciones de calaveritas de papel maché, concursos de altares y caracterización de catrinas, además de disfrutar de una zona gastronómica donde se ofrecerán los sabores más representativos de la cocina mexicana. Esta experiencia busca acercar a las nuevas generaciones a la riqueza cultural del país, incentivando la participación familiar y la preservación de las tradiciones.

El evento es gratuito y abierto al público, pero requiere registro previo en www.experiencias.uag.mx/miktlan. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 33 1342 7209. La quinta edición de MIKTLÁN no solo celebra el Día de Muertos, sino que reafirma la identidad cultural mexicana, creando un espacio donde el arte, la espiritualidad y la memoria colectiva convergen para ofrecer a los asistentes una experiencia inolvidable.

Altares monumentales y experiencias inmersivas

La Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de Museos, Exposiciones y Galerías (MEG), ofrece una propuesta única para celebrar el Día de Muertos, donde arte popular, tradición y tecnología se entrelazan para crear experiencias que cautivan a todos los públicos. Desde el pasado 24 de octubre y hasta finales de noviembre, los museos y espacios culturales del Estado se transforman en escenarios llenos de color y simbolismo, invitando a las familias a recorrer altares monumentales, exposiciones interactivas y actividades que hacen de la memoria un auténtico acto de arte y celebración.

Entre los recintos más destacados se encuentran:

Museo Regional de la Cerámica (Tlaquepaque): inauguración del altar; estará abierto hasta el 9 de noviembre.

inauguración del altar; estará abierto hasta el 9 de noviembre. Centro Interpretativo Guachimontones (Teuchitlán): altar disponible desde ayer y hasta el 9 de noviembre, con un evento especial el 2 de noviembre a las 11:00 horas, que incluye el espectáculo ancestral “Lamento de Cihuacoatl”.

altar disponible desde ayer y hasta el 9 de noviembre, con un evento especial el 2 de noviembre a las 11:00 horas, que incluye el espectáculo ancestral “Lamento de Cihuacoatl”. Museo del Paisaje Agavero y la Minería (Magdalena): encendido del altar el 28 de octubre a las 19:00 horas, abierto hasta el 2 de noviembre.

encendido del altar el 28 de octubre a las 19:00 horas, abierto hasta el 2 de noviembre. Museo de Artes Populares (Guadalajara): inauguración el 29 de octubre a las 18:00 horas, disponible hasta el 9 de noviembre.

inauguración el 29 de octubre a las 18:00 horas, disponible hasta el 9 de noviembre. JAPI Jalisco Paseo Interactivo (Zapopan): apertura de exposiciones con actividades y Altar Digital vigentes hasta el 30 de noviembre.

Mitos rodean el origen de Halloween

Cada 31 de octubre, millones de personas en todo el mundo se visten con disfraces, decoran calabazas y reparten dulces, participando en Halloween, una de las celebraciones más populares del año. Sin embargo, detrás de la diversión y los sustos existe una historia milenaria que mezcla creencias paganas, transformaciones religiosas y adaptaciones culturales.

El origen de Halloween se remonta a más de tres mil años, cuando los antiguos pueblos celtas de Irlanda y Escocia celebraban Samhain, una festividad que marcaba el final del verano y el inicio del invierno. Según la tradición celta, la noche del 31 de octubre los espíritus regresaban al mundo de los vivos, ya sea para despedirse o para causar travesuras. Para protegerse, los celtas encendían grandes hogueras y se disfrazaban con pieles de animales, mientras ofrecían alimentos en las puertas para apaciguar a los fantasmas. Esta costumbre se transformó siglos después en la práctica moderna del “truco o trato”.

Con la expansión del cristianismo, la Iglesia buscó adaptar estas celebraciones paganas. En el siglo VII, el papa Bonifacio IV instituyó el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, mientras que la víspera se conoció como All Hallows’ Eve, de donde derivó el nombre Halloween. Así, los ritos celtas se mezclaron con tradiciones cristianas, dando lugar a una festividad que combinaba rezos, disfraces y velas para honrar a los difuntos.

Durante el siglo XIX, los inmigrantes irlandeses llevaron sus costumbres a Estados Unidos durante la Gran Hambruna. Introdujeron la tradición de tallar calabazas inspiradas en la leyenda de Jack el Tacaño, que dio origen a las conocidas jack-o’-lanterns. En 1921, Minnesota celebró el primer desfile oficial de Halloween, y con el paso del tiempo, el cine y la televisión expandieron la festividad a nivel global. Películas como Halloween (1978) consolidaron la imagen moderna de la celebración, con su estética de terror, fantasmas y brujas.

A lo largo de los años, Halloween también ha estado rodeado de mitos y supersticiones. Algunos creen que es una fecha propicia para rituales satánicos o sacrificios de gatos negros, aunque no existen pruebas sólidas de tales prácticas. Encuestas recientes muestran que más de un tercio de los estadounidenses asegura creer en fantasmas y una quinta parte considera reales hechizos o brujería.

Los secretos detrás del Día de Muertos

El Día de Muertos, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2003, es una de las tradiciones más entrañables de México. Según la UNAM, se trata de una celebración que “abarca a todo el país y se recuerda a los muertos, a quienes se recibe en los panteones o en las casas con flores de cempasúchil, veladoras, comida, dulces y agua”. Sin embargo, a pesar de su popularidad, no siempre está claro qué alimentos deben colocarse en las ofrendas ni cuándo es el momento adecuado para hacerlo.

El origen de esta costumbre se encuentra en las tradiciones prehispánicas. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que los mexicas celebraban a sus muertos después de la temporada de cosecha, entre septiembre y noviembre. Por su parte, la antropóloga Lilian Scheffler, especialista en etnología, explica que los nahuas dedicaban festividades a los muertos con ofrendas y cantos en diferentes fechas.

Curiosamente, la creencia de que las almas regresan a la Tierra también existía en algunos pueblos de España. Durante el siglo XVI, en la península ibérica se visitaban los cementerios y se colocaban pan, vino y flores en las sepulturas.

Así, el Día de Muertos tal como lo conocemos hoy es resultado de un mestizaje cultural que combina raíces prehispánicas y tradiciones europeas, consolidándose como un ritual lleno de simbolismo, color y memoria.

Respecto al momento en que se coloca la ofrenda, no se trata únicamente del 2 de noviembre, como muchos suponen. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aclara que, aunque las fechas principales son el 1 y 2 de noviembre, desde el 28 de octubre se cree que ciertas almas regresan al plano de los vivos.

Por ejemplo, el 28 de octubre se ofrenda a quienes murieron de manera trágica; el 30 y 31 a los niños no bautizados o que no pudieron nacer; el 1 de noviembre a los niños y jóvenes; y el 2 de noviembre a los adultos. Además, el calendario popular añade otras fechas: el 27 de octubre se dedica a las mascotas fallecidas; el 29 de octubre a los ahogados; y el 31 de octubre a los olvidados.

Cada ofrenda, con flores, velas, pan y alimentos, representa un acto de memoria y homenaje, un puente simbólico que une a los vivos con quienes ya no están.

