El Museo Cabañas abrirá este sábado 22 de noviembre, a las 11:00 horas, la exposición “Antenas al vacío”, una revisión profunda del trabajo del artista conceptual Fernando Sampietro (1951-1984), cuya obra permaneció prácticamente oculta durante cuarenta años.

La muestra, que estará disponible hasta el 22 de febrero de 2026 -en las salas 1 a 5 del Circuito Norte-, propone rescatar a un creador que, pese a su breve trayectoria, desarrolló un lenguaje visual singular marcado por la ironía, la experimentación y una mirada crítica sobre la cultura urbana.

Sampietro pertenece a la última generación influida por el exilio republicano español en México, una herencia cultural que convivió con su formación inicial como ingeniero textil. De ese tránsito surgió una práctica artística autodidacta que él mismo definía como “un grito en el vacío”: una manera de confrontar imágenes, objetos y símbolos cotidianos desde una sensibilidad conceptual cercana al pop, el arte post-fotográfico y las prácticas experimentales de los años setenta.

La exposición -curada por Cuauhtémoc Medina y Ana Sampietro- articula los distintos momentos de su producción, incluyendo ejercicios de apropiación irónica, pinturas de tinacos y antenas inspiradas en el paisaje urbano de la Ciudad de México y, quizá su legado más particular, un conjunto notable de películas en Super 8. En ellas exploró la animación, la ficción, el registro de experimentos visuales y grabaciones directas de la televisión, conformando un archivo cinematográfico que dialoga con la estética expandida de su época.

Presentada originalmente en el Museo Universitario del Chopo en 2024, “Antenas al vacío” despertó interés por revisar la posición de Sampietro dentro del arte contemporáneo mexicano. Su llegada al Museo Cabañas amplía ese gesto, acercando al público una obra que había permanecido en silencio por una memoria familiar fragmentada, pero cuyo carácter experimental coloca al artista como una figura relevante en los debates sobre imagen, medios y representación.

CT