Hay meses en los que ir al teatro es “el plan cultural”. Y luego está abril, donde prácticamente se vuelve parte de la rutina. Guadalajara está viviendo uno de esos momentos raros —y necesarios— en los que la cartelera no solo crece, sino que se siente viva.

La temporada de artes escénicas que se extiende hasta julio no es solo una lista de funciones: es una señal clara de que la ciudad quiere (y puede) verse a sí misma desde el escenario. Bajo el lema “Guadalajara late con las artes escénicas”, lo que está pasando es simple: hay más obras, más voces y más razones para salir de casa.

¿Por dónde empezar? Gran parte del movimiento se concentra en dos espacios que, si no tienes en el radar, ya vas tarde: Foro LARVA y el Teatro Jaime Torres Bodet. Ahí está pasando de todo: desde propuestas experimentales hasta conciertos, danza contemporánea y obras que mezclan géneros sin pedir permiso.

“El Mundo en un Abrazo”. El tango se vuelve lenguaje escénico en una noche donde la música en vivo y el movimiento celebran la conexión humana. ESPECIAL

Teatro con personalidad

“El Mundo en un Abrazo” es un espectáculo de tango de la Malandraca Tango Company que combina música en vivo, baile y una cuidada iluminación para celebrar la conexión humana. Los boletos están disponibles en taquilla o a través de VoyAlTeatro.

Lugar: Foro LARVA (Laboratorio de Arte Variedades), en C. Ocampo 120, Zona Centro, Guadalajara.

Foro LARVA (Laboratorio de Arte Variedades), en C. Ocampo 120, Zona Centro, Guadalajara. Fecha y horario: 16 de abril de 2026, a las 20:00 horas.

Llega “G.U.M.”, una pieza de danza bajo la dirección de Laura Castellanos, donde el movimiento se convierte en una parodia de nuestra propia obsesión con la productividad.

A través del gesto y el absurdo, dos intérpretes exploran la espontaneidad en un sistema que intenta convertirlo todo en mercancía. Una reflexión necesaria y visceral sobre el cuerpo en la actualidad.

Lugar: Foro LARVA (Laboratorio de Arte Variedades), en C. Ocampo 120, Zona Centro, Guadalajara.

Foro LARVA (Laboratorio de Arte Variedades), en C. Ocampo 120, Zona Centro, Guadalajara. Fecha y horario: 17 de abril, 20:00 horas y 18 de abril, 19:00 horas.

El concierto MASS, que reúne a Marlento, The Polar Dream y Birdhaus. Esta terna representa lo más fino de la escena instrumental y experimental local, ofreciendo una experiencia que se aleja de los formatos convencionales para sumergir al asistente en paisajes ambientales y ejecuciones técnicas impecables.

Lugar: Foro LARVA (Laboratorio de Arte Variedades), en C. Ocampo 120, Zona Centro, Guadalajara.

Foro LARVA (Laboratorio de Arte Variedades), en C. Ocampo 120, Zona Centro, Guadalajara. Fecha y horario: 25 de abril a las 20:00 horas.

“Firulais ‘El Resto es Silencio’”. De la élite a la bohemia, la vida de un personaje inolvidable se despliega entre humor y drama. ESPECIAL

Historias con identidad local

“Nezahualcóyotl nunca me escribió un corrido tumbado” es una obra de teatro dirigida por Mauricio Cedeño que cruza el México prehispánico con el presente urbano. La trama sigue a Max, un músico de hip-hop que busca sus raíces como descendiente del “Rey Poeta” mientras incursiona en los corridos tumbados, explorando la lucha por el poder y la fama

Lugar: Teatro Torres Bodet, en Av. España 2020, Moderna, Guadalajara.

Teatro Torres Bodet, en Av. España 2020, Moderna, Guadalajara. Fecha y horario: 16, 23 y 30 de abril, a las 19:00 horas.

“Firulais ‘El Resto es Silencio’”, la puesta en escena presenta la historia de Federico Ochoa, la cual va de la alta alcurnia y la industria cañera, a las luces de Hollywood, las plazas de toros en Europa y, finalmente, la vida bohemia de un payaso legendario.

Lugar: Teatro Torres Bodet, en Av. España 2020, Moderna, Guadalajara.

Teatro Torres Bodet, en Av. España 2020, Moderna, Guadalajara. Fecha y horario: 18 y 25 de abril a las 19:00 horas.

“Un Sueño que Resuena”. A través de coloridas coreografías, música vibrante, fantásticos alebrijes, y muchas sorpresas en escena, llega esta experiencia escénica pensada para toda la familia, donde la fantasía, la danza y la alegría se unen para crear un momento inolvidable que hará latir el corazón de chicos y grandes.

Lugar: Teatro Torres Bodet, en Av. España 2020, Moderna, Guadalajara.

Teatro Torres Bodet, en Av. España 2020, Moderna, Guadalajara. Fechas y horario: Domingos 19 y 26 de abril, 15:00 horas.

“Music & Nature”, una experiencia que fusiona plantas e instrumentos en un mismo escenario, descrito como un viaje sonoro que explora la relación entre el ser humano y la naturaleza.