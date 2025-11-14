La Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ) presentó ante el Congreso del Estado los resultados de su primer año de actividades, destacando una agenda cultural que alcanzó a los 125 municipios mediante acciones de formación, producción artística y preservación del patrimonio.

Durante su comparecencia como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, el titular de la dependencia, Gerardo Ascencio Rubio, subrayó que la cultura se consolidó como un eje de desarrollo social para Jalisco.

En este periodo, la SCJ realizó 13 mil 284 actividades con la participación de 978 mil personas, de las cuales casi 240 mil asistieron a eventos en municipios del interior.

La descentralización se mantuvo como una prioridad, logrando que 70% de la programación se desarrollara fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.

Producciones propias como la zarzuela “El Orgullo de Jalisco” y la ópera “Caballería Rusticana” llegaron a escenarios de Ciudad Guzmán, Mazamitla, Lagos de Moreno y el Barrio de Analco.

Los museos estatales recibieron más de 384 mil visitantes, incluyendo el Museo Cabañas y los 14 recintos del organismo Museos, Exposiciones y Galerías (MEG).

Para fortalecer la creación artística, el Gobierno estatal destinó 19.8 millones de pesos en programas de estímulo, entre ellos Proyecta Producción, Proyecta Traslados, Pecda y Pacmyc, beneficiando a decenas de proyectos y comunidades.

El Ecosistema de Formación Permanente se consolidó como una red educativa con inversión superior a 28 millones de pesos, atendiendo a 9 mil 129 personas en 42 municipios.

El programa ECOS Música para la Paz creció a 50 núcleos, ofreció 87 conciertos y formó ocho ensambles regionales. De este sistema surgieron nuevas agrupaciones como la Orquesta Sinfónica ECOS Jalisco y la Orquesta Sinfónica para la Escena, además del fortalecimiento del Estudio de Ópera de Jalisco.

La Escuela de Artes Jalisco impartió 194 talleres, cursos y diplomados, alcanzando a más de 2 mil 300 personas, mientras que el Ballet de Jalisco reunió a cuatro mil asistentes con “El Cascanueces”. La descentralización avanzó con seis reuniones regionales y una activa red de bibliotecas públicas, que realizaron 11 mil 517 actividades para 256 mil personas.

En fomento a la lectura, se beneficiaron 7 mil 821 usuarios mediante talleres y salas de lectura que alcanzaron a 45 mil personas. Iniciativas itinerantes como la Caravana Artesanal, el Festival de Culturas Vivas de la Ribera y Escena en Tránsito acercaron el arte a más de 3 mil 800 habitantes de zonas rurales.

Las Vías Verdes crecieron como proyecto de movilidad cultural, con 90 kilómetros recorridos por 1.7 millones de usuarios, además de rodadas, talleres y actividades ambientales. En patrimonio, se lanzó el Inventario Participativo de Patrimonio Cultural, enfocado en edificios posteriores a 1900.

En música, la Orquesta Filarmónica de Jalisco ofreció 43 conciertos con 27 mil asistentes, incluidos recitales en municipios como San Miguel el Alto y El Salto. La ECRO fortaleció su cooperación académica internacional y restauró más de 120 piezas para museos estatales.

El diputado Enrique Velázquez, presidente de la comisión legislativa, afirmó que el Congreso respaldará los esfuerzos para garantizar el acceso a la cultura en todo el estado. La Secretaría de Cultura sostuvo que estos avances confirman una visión: la cultura es motor de desarrollo, cohesión social y oportunidades en cada comunidad de Jalisco.

