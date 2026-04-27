Claudio Limón alista apertura de MOTOR en Guadalajara

Todo está listo para que el espacio cultural MOTOR abra sus puertas en Guadalajara este 29 de abril. Ubicada en Juan Manuel 743, colonia Centro, esta plataforma llega como un recinto para exposiciones, diálogo y experimentación artística. La apertura estará marcada por “Floresente”, muestra individual de la artista Tana Gaxiola , integrada por 11 pinturas en técnica mixta que exploran la transformación constante de la forma a través de la luz, la materia y la energía.

Con obras que incorporan acrílico, óleo, hoja de oro, textiles y pigmentos fluorescentes, la exhibición propone una experiencia sensorial donde la pintura se presenta como una vibración viva, en permanente transformación.

La apertura de MOTOR marca un nuevo capítulo en la práctica de Claudio Limón , extendiendo su visión curatorial y colaborativa desde Guadalajara hacia nuevos circuitos de intercambio cultural.

Cabe señalar que artista mexicano recientemente concluyó su residencia artística en Ámsterdam, Países Bajos, realizada del 22 de febrero al 8 de marzo de 2026, como parte del programa “Urban Blue: From Brick to Tiles”, desarrollado por el Royal Delft Museum en colaboración con el STRAAT Museum.

Esta segunda estancia, que da continuidad a una primera residencia realizada del 2 al 14 de noviembre de 2025, permitió al artista trabajar en dos proyectos clave que dialogan entre tradición, arte urbano y nuevas narrativas visuales.

Como parte de la exposición “Urban Blue: From Brick to Tiles”, inaugurada el 6 de marzo y abierta al público del 7 de marzo al 23 de agosto de 2026 en el Royal Delft Museum, Claudio Limón presentó una serie de obras desarrolladas en colaboración con maestros artesanos de la última fábrica activa de Delftware en los Países Bajos.

Su participación incluyó dos series de objetos en porcelana, Jardín Interior y Espíritu de Porcelana, integradas por ocho piezas , así como el mural en porcelana Perfecta Armonía, de 3 x 2 metros, además de un mural exterior pintado sobre uno de los muros de la fábrica.

La muestra reunió a seis artistas internacionales: Claudio Limón, Tja Ling Hu, Madi, Ryol, Speto y Keya Tama, en una propuesta que conecta la tradición centenaria del Delft Blue con la energía expresiva del arte urbano contemporáneo.

SV