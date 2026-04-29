UNIVA debutará en FIL Guadalajara 2026 con apuesta académica y cultural estratégica

La Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) alista su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026, en lo que será su primera incursión en uno de los foros editoriales más relevantes del mundo hispanohablante.

El objetivo central es posicionar a la institución dentro de este escaparate cultural mediante una estrategia integral que combine su oferta académica, producción editorial y la proyección de su impacto social.

Considerada la feria del libro más importante en español y una de las principales a nivel global, solo detrás de la de Fráncfort, la FIL representa un espacio altamente competitivo donde confluyen editoriales, instituciones educativas, organismos públicos y actores del sector cultural. En este contexto, la UNIVA apuesta por una presencia diferenciada, creativa y con identidad propia.

La estrategia contempla la organización de un programa de actividades segmentado por días y públicos, con énfasis en atraer a jóvenes, particularmente estudiantes de secundaria y bachillerato. Talleres, dinámicas y muestras académicas formarán parte de la oferta que cada área universitaria podrá desarrollar para conectar con los asistentes.

El objetivo central es posicionar a la institución dentro de este escaparate cultural . CORTESÍA

Además de promover su oferta educativa, la universidad buscará difundir sus publicaciones institucionales, como revistas y libros generados desde su Dirección de Publicaciones, con la posibilidad de exhibición y comercialización.

Otro eje clave será la comunicación digital, con una estrategia enfocada en redes sociales que permita amplificar el alcance de sus actividades antes, durante y después del evento, así como generar memoria institucional mediante registros audiovisuales.

Bajo el concepto “Huellas UNIVA. Inspirando futuro”, la institución pretende consolidar una participación que no solo marque su debut en la FIL, sino que siente las bases para futuras intervenciones con mayor alcance y reconocimiento.

YC