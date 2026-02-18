Reconocen trayectoria cultural de Marisol Schulz en la capital catalana

La trayectoria de la editora y gestora cultural Marisol Schulz fue distinguida este miércoles con la Medalla de Oro al Mérito Cultural que otorga el Ayuntamiento de Barcelona, un reconocimiento que subraya su contribución a posicionar a Barcelona como referente global del libro y la lectura. La ceremonia, celebrada en la sede municipal, reunió a autoridades, colegas y allegados de la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, quien respondió con un discurso marcado por la memoria familiar, el exilio y la defensa de la cultura como espacio de libertad.

El alcalde Jaume Collboni definió a la homenajeada como “una barcelonesa de corazón, que quiere a nuestra ciudad como si hubiera nacido en ella”, y evocó sus raíces familiares vinculadas al exilio republicano. Recordó además su liderazgo al frente de la principal feria editorial en lengua española, a la que describió como un “transatlántico literario”. En el mismo tono dijo que “Hoy más que nunca necesitamos más ferias del libro, más literatura, más cultura y más Marisol Schulz”.

CORTESÍA

Visiblemente emocionada, la directora correspondió al reconocimiento con un extenso mensaje autobiográfico en el que entrelazó historia personal y reflexión cultural. “Barcelona ha sido parte de mi educación sentimental, de mi vida, de mi vida cultural y de mis lecturas y no es una frase retórica”, afirmó. Explicó que su vínculo con la ciudad nació incluso antes de conocerla físicamente, a través de los relatos familiares y la lengua valenciana que escuchaba en casa, herencia de sus abuelos exiliados que encontraron refugio en México tras el golpe franquista gracias al impulso del Presidente Lázaro Cárdenas.

Su intervención evocó escenas íntimas de infancia —canciones de cuna en valenciano, conversaciones familiares y recuerdos de exilio— para explicar el origen de su vocación cultural, relató cómo un recital del cantautor Raimon marcó su conciencia política y lingüística.

CORTESÍA

“Comprendí que aquella voz expresaba la misma lucha que hacía eco de las conversaciones políticas de mi madre y de mis abuelos. Canciones en valenciano de resistencia, de negarse a aceptar una realidad opresiva, de combatir con el canto la represión de la dictadura franquista”.

Ese despertar cultural se reforzó años después con la música de Joan Manuel Serrat, a quien escuchó en sus primeras visitas a México . “No solo introdujo a muchos de mi generación a la mejor poesía en castellano; también nos hizo desear aprender catalán”, recordó.

Señaló que los regímenes autoritarios suelen atacar primero las expresiones culturales para convertirlas en propaganda, y advirtió que “lo diferente se convierte en amenaza” cuando se persigue la diversidad lingüística. En ese contexto, citó la visión del fundador de la FIL GDL, Raúl Padilla López, de quien destacó su defensa del encuentro editorial como espacio plural.

CORTESÍA

La editora recordó que hace cuatro décadas hablar de una feria del libro en Guadalajara parecía utópico, pero el proyecto logró consolidarse hasta convertirse en referencia internacional. Desde 2013, cuando asumió la dirección general del encuentro, su labor ha consistido —según sus palabras— en resguardar ese legado y proyectarlo hacia nuevas esferas globales.

Antes de dirigir la feria, Schulz desarrolló una larga carrera en la industria editorial. Estudió Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajó en sellos como Plaza & Janés y el Grupo Santillana, donde colaboró con casas como Taurus y Alfaguara. Durante esa etapa editó a autores de renombre internacional, entre ellos Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez-Reverte, Carlos Fuentes, José Saramago y Homero Aridjis.

CORTESÍA

En 2010 recibió el encargo de la Universidad de Guadalajara para fundar la Feria del Libro en Español de Los Ángeles, iniciativa destinada a fortalecer la lectura en comunidades hispanohablantes. “Hoy es más necesario que nunca seguir aportando ese espacio a la comunidad latina”, subrayó.

La editora evocó su primer viaje adolescente a la ciudad junto a su abuela, experiencia que describió como iniciática: una metrópoli “vibrante”, de arquitectura deslumbrante y cargada de historia. “No exagero si digo que a partir de aquel primer viaje comenzó una relación de enamoramiento profundo con una ciudad y una cultura que fui haciendo mías”, declaró.

Al cerrar su discurso, agradeció la presencia de familiares y colegas que viajaron para acompañarla, entre ellos su padre y representantes del ámbito cultural universitario.

