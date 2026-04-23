'Raíces Futuras': un ensamble que entreteje la memoria, la identidad y el porvenir

Antes de nacer, la tierra ya lo sabía. Este es el concepto bajo el cual la comunidad de la Universidad Panamericana (UP) desarrolló la puesta en escena “Raíces Futuras”, un ensamble de baile, danza aérea, música, teatro y pasarela, todo sucediendo al mismo tiempo, jugando con la percepción del tiempo y del espacio.

Más de 100 artistas participaron en este ensamble , quienes dejaron el alma y el corazón en cada una de las piezas ejecutadas la tarde de este jueves en el Poliforum de la UP, dando sentido y, a la vez, guiados por las piezas musicales de dos grandes de la música en México, quienes han llevado el legado de nuestro país al mundo entero: Juan Gabriel y José José.

Entre melodías como “Querida”, “Amar y querer”, “Que seas muy feliz”, “El triste”, “Pido un aplauso”, “Hasta que te conocí”, “Amor eterno” y “Preso”, se conjuntaban los sonidos de los bajos, la batería, el violín y el cello, como si los estilos musicales no existieran, como si, más bien, se acompañaran unos a otros para hacer sentir al público sus raíces, los recuerdos y las vivencias fundadas en cada pieza.

En este musical, el rebozo fue la pieza clave que, de acuerdo con la configuración de este ensamble, “representó el vínculo que sostiene, la herencia que se transmite y la conexión entre generaciones, como una metáfora del tejido social: un hilo que envuelve, protege y une, al tiempo que permite el movimiento y la transformación”.

El escenario no tenía un inicio ni un final; todo el recinto se convirtió en el lienzo para ejecutar cada movimiento, cada baile y cada sensación, acompañados de un videomapping que transportaba al público a la tierra, el viento y la naturaleza, en un eje de innovación e inmersión.

Telas colgantes, y de ellas sostenidos los artistas acrobáticos que formaban figuras casi imposibles, mientras las voces que interpretaban cada canción alcanzaban notas que no cualquier persona podría lograr, erizando la piel, provocando sonrisas entre las familias, miradas entre las parejas y, sin duda, invitando a corear cada una de ellas. Porque no importa la edad: generación tras generación las hemos ido escuchando, viviendo y sintiendo como parte de nuestras raíces y de nuestro futuro.

La noche también estuvo engalanada por la pasarela , en la cual se lucieron joyas de la reconocida autora Gabriela Sánchez, donde el papel picado, fabricado en plata, los corazones, las flores y las gemas de brillantes colores fueron el centro de atención en cada una de las piezas.

“Raíces Futuras” se desarrolló desde el Departamento de Arte y Cultura de la UP, en el marco de las jornadas del mismo nombre, que incluyeron ponencias y conversatorios con el objetivo de generar conciencia sobre la relación entre el pasado y el futuro, conectados por nuestra identidad, el legado de quienes nos han precedido y lo que está por venir.

Como ensamble, “Raíces Futuras” se construyó desde la colaboración entre distintos actores del ámbito académico y creyentes del arte como eje transformador , incluyendo la participación de aliados como la Orquesta Filarmónica de Colima, el Gobierno de Guadalajara, el Ayuntamiento de Zapopan, la UNIVA, el Festival Cultural de Mayo y la firma Gabriela Sánchez, entre muchos otros que conformaron esta red de cultura e innovación.

EL INFORMADOR/ R. BOBADILLA.

SV