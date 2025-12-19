Profepa cierra de forma temporal el Zoológico de León

El Zoo León cerró sus puertas de forma temporal después del proceso de revisión iniciado por La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tras el descuido, maltrato y muerte de diversas especies seguido a la suspensión del amparo otorgada por un juez federal. Entre las especies afectadas se encuentran un rebaño de borregos muflones y un avestruz.

Sin previo aviso, el parque suspendió el acceso al público la mañana de este 18 de diciembre de 2025, a unos días de que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito ordenó la adopción de medidas de protección a los animales en el juicio de Amparo 1473/2025-IV impulsado por una asociación civil.

Instalaciones en mantenimiento

"Lo que ha ocurrido con el zoológico es terrible", señaló el diputado Sergio Conteras, del PVEM.

Aseveró que el cierre temporal por parte del Gobierno Municipal se hace para buscar cumplir con las recomendaciones de Profepa dentro del amparo que interpuso el colectivo.

Precisó que, en ese juicio, la procuraduría también tiene la calidad de autoridad responsable, por no dar el seguimiento adecuado a ese sitio, puesto que es la autoridad que hace las revisiones e indica que debe de cumplirse.

"El miedo no anda en burro y decidieron cerrar para poder cumplir y evitarse una mayor tragedia, como un cierre definitivo".

El legislador dijo que se espera que ahora sí el gobierno que encabeza la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, quien se dice que es defensora de los animales, ponga en resguardo el bienestar de los animales del zoológico, "y no siga poniendo en riesgo la vida de ellos, como ha pasado".

"Estamos en mantenimiento, revisando instalaciones y reforzando las medidas de seguridad y cuidado animal", anunció la paramunicipal en sus redes sociales, la tarde de este jueves.

¿Qué eventos impulsaron esta intervención?

La mañana del 2 de diciembre de 2025 una jauría mató a 24 borregos muflones, además el 20 de noviembre pasado una manada de 6 lobos se escapó de su hábitat, y un avestruz murió al ser atacada por leones en un verdadero safari.

A partir de esas muertes, la Profepa intervino el zoológico con medidas de supervisión, se anunció la renuncia del director del lugar, Rigoberto Montes Palomares, y la Fiscalía General del Estado investiga los hechos.

La matanza de animales en cautiverio escaló al Congreso Local, en donde la bancada de Morena exhibió las condiciones deplorables en las que vive la elefanta Mara y que algunos felinos están en pésimas condiciones, y denunció el fallecimiento de otros por negligencia médica.

El despacho "Va Por Sus Derechos Asociación Civil" presentó una demanda de amparo al advertir presuntas omisiones en la seguridad, cuidado y dignidad de los animales.

El órgano jurisdiccional concedió una suspensión provisional en la que ordena a las autoridades responsables adoptar las medidas para proteger a los animales bajo su tutela y a todos los visitantes, garantizando su vida e integridad.

En el Zoo habitan mil 800 animales registrados, sin embargo, en las revisiones oficiales se detectó que algunos carecen de registro, y que llegaron por nacimientos o donaciones.

TG