El descubrimiento científico que cambia para siempre a las primeras plantas del planeta

Científicos presentaron un estudio en el que se descubrió un método increíble que usaban las plantas para atraer a insectos polinizadores.

Los colores y los aromas vibrantes son características presentes en las flores modernas, pero plantas como la cícada, utilizaban métodos físicos alternativos para su reproducción.

Estas plantas que datan de la era de los dinosaurios, emiten radiación infrarroja para atraer a los insectos de una forma peculiar.

El hallazgo

El estudio publicado en la revista Science revela que el calor producido por las plantas es una respuesta a las tempranas limitaciones en el proceso de polinización y describe a nivel molecular tanto la generación de calor de las cícadas como la detección del mismo en las antenas de los insectos polinizadores.

Las cícadas son consideradas “ fósiles vivientes ” debido a que su apariencia física apenas ha cambiado en los últimos 200 millones de años. La especie revelo que sus conos son capaces de aumentar su temperatura hasta 14 grados Celsius por encima del aire circundante.

El análisis comparativo de distintas especies sugiere que la señal infrarroja se encuentra entre las formas más antiguas de comunicación entre plantas y polinizadores. Con el paso del tiempo, este sistema habría sido desplazado gradualmente por señales visuales, como el color, que hoy dominan en las plantas con flores.

Millones de años de evolución

El descubrimiento sitúa el origen de esta señalización térmica hace aproximadamente 275 millones de años, mucho antes de que las primeras flores decoraran el paisaje terrestre. En aquel periodo, los polinizadores eran mayoritariamente nocturnos y no poseían la visión cromática sofisticada de las abejas o mariposas contemporáneas.

Por esta razón, la emisión de calor funcionaba como un faro invisible pero altamente efectivo para la supervivencia de estas plantas.

Este proceso de generar calor no es un subproducto accidental del metabolismo, sino una estrategia evolutiva refinada. Los experimentos confirmaron que los escarabajos, principales polinizadores de estas especies, poseen antenas equipadas con proteínas sensibles que se activan con las altas temperaturas, permitiéndoles localizar la fuente de alimento y apareamiento incluso en la más absoluta oscuridad.

Los hallazgos arrojan nueva luz sobre la evolución temprana de la polinización y revelan una forma más sensorial y ancestral que ayudó a dar forma a uno de los procesos ecológicos más importantes del planeta: la interacción entre plantas y animales que sostiene gran parte de la vida terrestre .

