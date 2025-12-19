Muestra FILMA apuesta por la distribución y nuevas historias desde Jalisco

Con una combinación de cine gratuito, diálogo directo con sus creadores y una exposición que celebra el rostro humano del séptimo arte, la Muestra FILMA 2025 arranca actividades en Jalisco con el objetivo de ampliar el acceso al cine local y llevarlo más allá de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La apertura incluye la presentación de funciones especiales, encuentros con el talento creativo y la inauguración de la exposición Mexicanos en el Cine, del fotógrafo Fernando Aceves.

Alejandro Tavares, director de FILMA Jalisco, acompañado por Olivia Luengas, directora del largometraje documental Brigada 2045; Jennifer Skarbnik, directora del cortometraje Hasta pronto; y Jonathan Guzmán, productor de la película Yo soy Frankelda, dieron detalles.

En un balance del año, Tavares destacó que 2025 ha sido un periodo clave para la consolidación de FILMA Jalisco. CORTESÍA

Tavares explicó que la Muestra FILMA nació como una respuesta directa a ese problema estructural. Recordó que, al asumir la dirección del organismo, detectó una gran cantidad de proyectos terminados que no lograban llegar a las pantallas. “Cuando llegué a Filma Jalisco me di cuenta que había muchísimos proyectos enlatados. El coco del cine es la distribución, y entonces empezamos a idear qué podíamos hacer para que existiera una muestra que, además de ser gratuita, pudiera ir al interior del estado y llegar a la mayor cantidad de municipios”, compartió.

El director detalló que la propuesta fue bien recibida desde el ámbito institucional, lo que permitió plantear un proyecto a largo plazo. “Arrancamos ahora para que la gente tenga tiempo de ir a ver cine y de ahí vamos a continuar todo el 2026 llevando el cine de Jalisco al interior del estado”, señaló, subrayando que el objetivo no es únicamente exhibir películas, sino generar públicos y fortalecer la identidad cinematográfica local.

Las primeras funciones ya tienen fechas y sedes definidas. El lunes 22 de diciembre, la Muestra FILMA llegará a Cinemex Sania, donde se proyectarán dos producciones: el cortometraje Hasta pronto, de Jennifer Skarbnik, y el largometraje dirigido por Ernesto Martínez Bucio. Tavares puntualizó que el acceso será completamente gratuito y que los boletos se distribuirán a través de redes sociales. Además, la función contará con una pequeña alfombra roja, un cóctel de bienvenida y una sesión de preguntas y respuestas con parte del elenco y el equipo creativo.

Las actividades continuarán el 26 de diciembre, a las 18:30 horas, con una proyección pública en la plaza principal de Tapalpa, mientras que el 27 de diciembre la muestra se trasladará a la Casa de la Cultura de Ajijic, reforzando el carácter itinerante del proyecto y su intención de descentralizar la oferta cultural.

En un balance del año, Tavares destacó que 2025 ha sido un periodo clave para la consolidación de FILMA Jalisco, tanto en términos de industria como de resultados creativos. Aseguró que cada vez es más común que producciones foráneas integren talento local en distintas áreas, desde actuación hasta producción técnica, y adelantó que ya hay proyectos en rodaje y otros más que iniciarán el próximo año, incluyendo producciones nacionales e internacionales.

“Estamos logrando que la industria local crezca. Hay más cine de Jalisco que se empieza a realizar, desde animación, cortometraje y documental, hasta largometrajes”, afirmó. También resaltó que este año se registró un número récord de postulaciones y de proyectos beneficiados por las convocatorias de FILMA, a pesar de las complicaciones administrativas propias del primer año de una nueva administración gubernamental.

En ese sentido, reconoció el trabajo del equipo que integra el organismo. “Quiero dar un reconocimiento a todo el equipo de Filma, porque han trabajado como locos y locas para sacar adelante la convocatoria. No ha sido sencillo el proceso, pero estamos muy contentos con el balance”, expresó. Agregó que varias de las producciones apoyadas se encuentran actualmente en desarrollo o en etapa de posproducción, y que algunas de ellas se estrenarán el próximo año.

Uno de los ejes que FILMA Jalisco ha impulsado con fuerza es la diversidad temática y narrativa. Tavares enfatizó la importancia de contar historias distintas desde el estado, alejadas de la apología del delito.

“Queremos que se hable de otro tipo de cosas desde Jalisco. Todos los mexicanos queremos que se cuenten otras historias, y creo que eso ayuda mucho a cambiar la percepción”, dijo, al tiempo que subrayó el impacto internacional que pueden tener estas propuestas.

Finalmente, se refirió a la exposición Mexicanos en el Cine, de Fernando Aceves, como un complemento fundamental de la muestra. Detalló que el montaje permanecerá en Ciudad Creativa Digital hasta el 26 de diciembre y que posteriormente se analiza la posibilidad de volverla itinerante. “Esta exposición es una chulada. Tiene fotografías entrañables, mucha gente muy talentosa y nos interesa que se vea lo más que se pueda. Se compone de 50 fotos y estamos pensando llevarla incluso a pueblos mágicos”, concluyó.

