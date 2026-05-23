Como parte de las actividades del Festival Cultural de Mayo, el Teatro Degollado fue sede de la tercera entrega del Galardón Don Jorge Garciarce Ramírez, reconocimiento impulsado por la familia Garciarce en colaboración con el festival para destacar a figuras cuya labor ha contribuido al desarrollo cultural y social de Jalisco.

La ceremonia distinguió trayectorias en las categorías de Creación Artística, Bienestar Social, Sustentabilidad y Trayectoria, en una velada donde las historias personales, el compromiso comunitario y la vocación artística marcaron el tono de los discursos.

El artista tapatío Sergio Garval recibió el galardón en Creación Artística, entregado por Bernardo Fernández Labastida. Con más de cuatro décadas dedicadas al dibujo, la pintura, el grabado y la escultura, el creador formado junto al maestro Luis Nishizawa agradeció el reconocimiento recordando el papel que el arte ha tenido en su vida.

“Me siento muy honrado por este reconocimiento. Desde la juventud, el arte y su posibilidad de creación ha sido permanente compañero durante este largo camino en más de 40 años”, expresó.

Garval definió la creación artística como un espacio de crecimiento personal y también de responsabilidad social. “Historias de trabajo, disciplina, sueños a través de largas aventuras y reflexiones”, dijo, antes de enfatizar que “En Jalisco no solo se trabaja, también se sueña bien”.

En la categoría de Bienestar Social, Esther Cisneros Quirarte, fundadora de Fundación Voluntarias contra el Cáncer A.C., recibió el reconocimiento de manos de Isaura Amador Nieto. Sin discurso preparado, Cisneros optó por hablar “desde el corazón”.

“Quiero agradecer al grupo de personas que conformamos Fundación Voluntarias, hermanas y hermanos comprometidos con la sociedad con la convicción de servir a quienes menos tienen y más necesitan”, señaló.

La activista recordó que la organización suma ya cuatro décadas acompañando a pacientes con cáncer y sus familias. “Este tipo de galardones nos motiva a seguir adelante… esperamos incidir en las vidas y acompañar en el sufrimiento y el dolor”, expresó.

Por su parte, José Luis González Iñigo fue reconocido con el Galardón a la Trayectoria, entregado por Marcelo Garciarce Muñiz. Durante su mensaje, recordó su llegada a Guadalajara hace seis décadas y el vínculo que construyó con la ciudad.

“Guadalajara me ha dado todo en mi vida: una familia, mi esposa, hijos, 16 nietos y la empresa”, comentó. También destacó proyectos sociales como el Banco de Alimentos y el Banco de Medicamentos, iniciativas de las que dijo sentirse “profundamente orgulloso”.

El reconocimiento a la Sustentabilidad fue para Jorge Pereda Urrea, quien habló sobre la importancia de preservar el entorno natural y cultural.

“Lo que yo entiendo por sustentabilidad es sencillamente plantar un árbol sabiendo que su sombra dará respiro y frescura”, afirmó. Para Pereda, el patrimonio natural y cultural “son obras de arte colectivas” que deben protegerse pensando en el futuro.

El reconocimiento a la Sustentabilidad fue para Jorge Pereda Urrea, quien habló sobre la importancia de preservar el entorno natural y cultural.

“Lo que yo entiendo por sustentabilidad es sencillamente plantar un árbol sabiendo que su sombra dará respiro y frescura”, afirmó. Para Pereda, el patrimonio natural y cultural “son obras de arte colectivas” que deben protegerse pensando en el futuro.

Tras la ceremonia de entrega del Galardón Don Jorge Garciarce Ramírez, las luces del Teatro Degollado bajaron de intensidad y el escenario cambió de tono. Entonces apareció la Orquesta Filarmónica de Jalisco, acompañada por la violinista Geneva Lewis y bajo la dirección del austriaco Johannes Wildner, para cerrar la noche con una de las obras más emblemáticas de Johannes Brahms.

Durante cerca de 40 minutos, el recinto se sumergió en el Concierto para violín en re mayor, op. 77, pieza compuesta en 1878 y considerada una de las partituras más exigentes y emotivas del repertorio romántico.

Lewis, reconocida por la crítica internacional por la sensibilidad de sus interpretaciones, condujo el violín con precisión y una ejecución contenida, pero intensa. Cada intervención parecía dialogar con la orquesta, mientras el sonido recorría lentamente el teatro.

La músico estadounidense-neozelandesa, nombrada Artista de Nueva Generación de la BBC entre 2022 y 2024, llegó a Guadalajara como parte de una trayectoria que la ha llevado a escenarios como el Royal Albert Hall de Londres y el Concertgebouw de Ámsterdam.

A su lado, Johannes Wildner imprimió sobriedad y equilibrio a la interpretación. El director invitado, formado como violinista y miembro durante años de la Filarmónica de Viena y la Ópera Estatal de Viena, condujo a la OFJ con una lectura elegante de la obra de Brahms.

CT