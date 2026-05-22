El bailarín tapatío Isaac Hernández, regresa a el escenario del Auditorio Nacional el próximo 29 de agosto para presentar la duodécima edición de Despertares que conjunta piezas clásicas, artistas internacionales y propuestas visionarias que celebran el movimiento, la disciplina y el diálogo entre distintas formas de entender e interpretar la danza.

Desde Nueva York, donde actualmente desarrolla una intensa temporada en el Metropolitan Opera House y mantiene su actividad con el American Ballet Theatre, Hernández reconoce que Despertares se ha vuelto parte esencial de su vida cotidiana.

“Es algo muy bonito porque ya es parte de mi día a día, porque durante todo el año estoy pensando desde qué programar, qué artistas me gustaría traer y también qué me gustaría bailar. A lo largo del año voy armando el programa dependiendo también de lo que estoy bailando. Si de repente aprendo un ballet nuevo que me gustaría compartir con el público mexicano, entonces Despertares está presente todo el tiempo en mi trabajo y en mi vida personal también”, dijo en entrevista con EL INFORMADOR.

Entre los invitados confirmados se encuentran el checo Kristián Mensa, conocido internacionalmente como Mr. Kriss, quien llegará por primera vez a México con una propuesta que mezcla breakdance, danza experimental y movimiento contemporáneo; además del neozelandés Bayley Taps, especialista en tap dance y reconocido por su estilo energético y teatral.

También formará parte del programa Olivier Mathieu con Approach 17. Opening. The unreachable suspension point, creación de la Yoann Bourgeois Art Company, una pieza que Isaac llevaba años buscando integrar al proyecto.

“Es una pieza que llevamos persiguiendo casi 10 años, de un artista francés y que seguramente mucha gente conoce porque se hizo viral en redes sociales con un trampolín y unas escaleras”, explica el bailarín mexicano. “La escenografía se va a construir en México y eso también lo vuelve algo muy especial”.

Pero uno de los momentos más importantes de la gala será el debut de Hernández con Sinatra Suite, coreografía creada por Twyla Tharp para Mikhail Baryshnikov, una pieza emblemática dentro de la historia de la danza contemporánea y el ballet estadounidense.

“Llevaba años queriéndola bailar y afortunadamente este año pude trabajar con Twyla. Le gustó mucho mi trabajo, pasamos seis o siete horas de ensayo todos los días y desarrollamos una buena amistad. Cuando le pregunté si me dejaba presentar esta pieza en México se emocionó muchísimo y me dijo que sí. Trabajamos al menos de forma intensa por 30 horas para asegurar que el público reciba una buena versión de este trabajo’”.

El bailarín reconoce que esta edición será particularmente demandante para él, pues además interpretará fragmentos de Giselle, en la versión de Akram Khan junto a Alina Cojocaru, además de Otelo, pieza estrenada recientemente por el American Ballet Theatre en Nueva York.

“Es una de las ediciones donde bailo más tiempo”, comenta.

A sus 15 años de existencia y 12 ediciones concretadas, Despertares también representa para Hernández una de las mayores satisfacciones de su carrera, pues la considera ya como una importante plataforma cultural que ha sobrevivido durante más de una década en México.

“Hay pocas cosas en la vida que dan más satisfacción que ver un sueño realizado, una idea que sólo tú puedes ver y después compartirla con alguien, hacerla tangible y ver cómo se integra en la vida de otras personas. Hay parte de nuestro equipo que lleva trabajando más de 10 años en el proyecto y hemos vivido muchísimas experiencias, problemas, situaciones difíciles, pero siempre encontramos la manera de que esta plataforma sobreviva”.

El bailarín considera que el Auditorio Nacional ha sido clave para lograr ese impacto. Para él, el recinto tiene una conexión especial con públicos que difícilmente tendrían acceso a este tipo de espectáculos en otros contextos.

“Es un escenario como ninguno en el mundo. No sólo por su magnitud, sino por el acercamiento que tiene con un público muy diverso. Gracias a Despertares, miles de mexicanos han vivido la experiencia de acercarse al ballet por primera vez, han descubierto artistas que les cambiaron la forma de pensar sobre las artes o que incluso inspiraron a jóvenes a dedicar su vida al ballet”.

Aunque su carrera internacional atraviesa uno de sus momentos más sólidos, Hernández asegura que el 2026 también ha sido significativo en lo personal. Además de estrenar nuevas piezas y una película, el bailarín habla de la plenitud que hoy encuentra fuera del escenario.

“Me siento muy feliz viviendo en Nueva York. Es una ciudad que tiene una vida cultural impresionante y me siento privilegiado de que, de más de 120 millones de mexicanos, me toque estar en ese escenario bailando en el Metropolitan. También estoy feliz con mi hijo Mateo, la paternidad es algo fascinante y muy importante en mi vida. Y al mismo tiempo estoy tratando de darme más tiempo para mi familia”.

La exigencia física de su profesión sigue siendo una constante. Sin embargo, Isaac asegura sentirse en uno de los momentos más fuertes y maduros de su carrera.

“Tengo la fortuna de tener un cuerpo muy bien entrenado y siento que puedo entrar a un salón de ballet y hacer la mejor variación de mi vida ahora mismo si es necesario. También he aprendido a escuchar mi cuerpo, a entender cuándo puedo exigir más y cuándo debo detenerme”.

La disciplina, admite, es parte fundamental de su día a día, especialmente durante las temporadas de funciones en Nueva York.

“Cuando estamos preparando temporadas duermes bien, comes bien, no tomo, no fumo, trato de dormir mínimo ocho horas, tomo vitaminas, creatina, proteína. Después, cuando empiezan las funciones, es cuando realmente se vuelve difícil mantener el rigor”.

Pese a su agenda internacional, Hernández mantiene presente la idea de regresar Despertares a Jalisco, estado donde se presentó por última vez en 2019. Aunque reconoce que las condiciones culturales y de gestión han cambiado en los últimos años, no descarta encontrar una nueva forma de llevar el proyecto fuera de Ciudad de México.

“Es algo que me frustra no poder lograr todavía. Ha habido muchos cambios en Jalisco y también una gran pérdida con el fallecimiento de Raúl Padilla, que fue uno de los grandes promotores de las artes en el estado. Pero estoy tratando de desarrollar un proyecto un poco más pequeño en estructura para poder moverlo con mayor facilidad a otros estados. Entiendo que una de las misiones de los artistas en activo es descentralizar la cultura”.

Después de años de escenarios, giras y reconocimientos internacionales, Isaac Hernández todavía encuentra difícil explicar lo que ocurre cuando termina una función.

“Muchas veces salgo del escenario y no sé si me gustó lo que hice o si tomé las decisiones correctas. Es muy extraño, porque sientes que vives en otra realidad mientras estás bailando. Pero hay algo muy bonito en terminar una función y sentir que lograste algo importante junto a tus compañeros”.

Al final, cuando piensa en el consejo que más marcó su vida, el bailarín no duda demasiado.

“Creo que el mejor consejo que me dieron fue ser valiente. Eso salvó mi carrera y mi vida de cierta manera. Las oportunidades no llegan cuando tú quieres ni como tú quieres; llegan y depende de ti estar preparado para aceptarlas”.

MF