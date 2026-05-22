Gilda Garza es una artista plástica mexicana cuya obra se ha posicionado a nivel internacional. Para continuar con su trayectoria, ayer develó su primera escultura de gran formato, “El Rey del Poder”, en la explanada de Plaza Andares.

La escultura forma parte de la trilogía “El Reino de la Luz”, la cual contará con otras dos esculturas que serán expuestas en un futuro.

De acuerdo con la artista plástica, las esculturas de “El Reino de la Luz” nacen de la idea de que el verdadero poder no está afuera, sino dentro de cada persona. Y, en el caso del “Rey del Poder”, “es más que una escultura, es un recordatorio de la luz y la fuerza que todos llevamos dentro”, dijo.

Desde la tarde de ayer, la pieza de gran formato habita ya en la explanada de Plaza Andares. El objetivo es que pueda dialogar directamente con el espectador. “Quiero que cada persona que pase frente a esta obra recuerde quién es y el poder que tiene para transformar su vida”, contó a EL INFORMADOR tras la develación de su escultura.

¿Cómo surge la idea? Gilda Garza cuenta que busca inspirar a las personas a ser mejores. “Me motivó que quiero inspirar a toda la gente a que sea la mejor versión de nosotros mismos. Como todos podemos ser la peor versión, estar más o menos o ser la mejor versión”.

La escultura ha logrado trascender el lienzo para convertirse en un lenguaje visual propio, reconocible por su potencia simbólica, su color y su narrativa alrededor de figuras de poder, emoción y espiritualidad.

La pieza, elaborada con polímeros y óleo, mide 4 x 2 metros y está dispuesta sobre un triángulo de 15 metros de diámetro, creando una experiencia inmersiva donde la luz natural y los reflejos nocturnos modifican la percepción de la escultura a lo largo del día. La propuesta plantea una reflexión clara sobre el arte público contemporáneo: la obra ya no se observa, se habita.

El “Rey del Poder” es la primera escultura de una trilogía; la segunda será “La Reina del Amor” y la tercera, “La Reina del Espíritu”.

La escultura “El Rey del Poder” ha sido seleccionada por la Dirección de Cultura de Zapopan como parte del atractivo turístico en el marco del Mundial de Futbol 2026, a celebrarse en la capital tapatía.

Gilda Garza comparte que su mamá es pintora, al igual que su abuela paterna; por lo tanto, se considera una mujer “creativa”.

Su trayectoria la respalda: originaria de Torreón, Coahuila, creció en Culiacán, Sinaloa; vivió en Italia, Londres y Estados Unidos. Hoy regresa a México y radica en Guadalajara.

Además, Gilda Garza apoya obras benéficas: con la venta de cada rey hará becas para artistas y apoyará en la remodelación de la Parroquia San Juan Crisóstomo, en el municipio de Zapopan, así como a los comedores del templo.

La escultura permanecerá instalada durante la Copa Mundial de 2026 y será retirada en agosto. Posteriormente, se trasladará a la Ciudad de México, a Los Cabos, Baja California, y de ahí iniciará una gira internacional: estará en Miami, Estados Unidos, y será trasladada a Venecia, Italia.

CT