Óscar Trejo Zaragoza dialoga sobre su obra y trayectoria en el Centro Cultural Kokob

En el corazón de Santa Tere, el Centro Cultural Kokob fue sede de un conversatorio en torno a ¿Qué pasa aquí?, obra del dramaturgo tapatío Óscar Trejo Zaragoza, cuya trayectoria como promotor cultural, editor, sociólogo y periodista ha estado profundamente vinculada al desarrollo de la vida artística en Jalisco desde la década de 1980.

Acompañado por Carmen Pérez Borrayo, Alberto Stanley, Juan Damián y Arturo Robles Grey, el autor sostuvo una conversación pública que, más que centrarse en los procesos formales de escritura, derivó hacia una reflexión sobre el teatro. El eje de su pensamiento dramatúrgico quedó delineado con claridad : el teatro no como espectáculo de grandes acontecimientos, sino como un espacio donde la cotidianidad revela fracturas invisibles.

Desde esa perspectiva, ¿Qué pasa aquí? se presenta como un drama familiar en apariencia reconocible: una familia de clase media, sin acontecimientos extraordinarios ni giros melodramáticos. Sin embargo, el conflicto que atraviesa la obra no se origina en eventos externos ni en accidentes narrativos, sino en el entramado mismo de las relaciones humanas. El autor compartió cómo la obra nació, en parte, de su certeza de que las obras de su tiempo no eran buenas ni estaban bien escritas. ¿Qué pasa aquí? está basada en su contexto; los protagonistas son sus padres, su primo. Situaciones de su propia vida. La escribió cuando tan solo tenía 20 años, y fue bien recibida por la crítica de su momento.

“El conflicto no viene de afuera. No es un accidente ni una catástrofe. El conflicto está en la cotidianidad, en las relaciones, en lo que se calla, en lo que se acepta como normal”, compartió Zaragoza.

En ese desplazamiento del conflicto hacia lo íntimo radica una de las apuestas centrales del texto. Trejo evita construir personajes en términos morales absolutos ; no hay villanos ni héroes, sino sujetos situados frente a decisiones aparentemente mínimas que, sin embargo, sostienen estructuras afectivas y sociales más amplias.

“No juzga a los personajes, no los convierte en villanos ni en héroes. Los coloca frente a una cotidianidad y coloca al público en un lugar incómodo: el del reconocimiento”, aseguró la directora Carmen Pérez Borrayo.

La incomodidad a la que alude no se limita al ámbito doméstico. La pregunta que da título a la obra —¿qué pasa aquí?— se desplaza progresivamente hacia el terreno social, interpelando no solo a la familia representada en escena, sino también a los acuerdos que hacen posible la convivencia colectiva aun cuando algo en su interior permanece fracturado.

“La pregunta que atraviesa la obra no es solo para esa familia; es una pregunta que se extiende a la sociedad, a nuestra forma de convivencia, a los acuerdos que sostenemos para que todo funcione, aunque algo esté claramente roto”, comentó Carmen Pérez Borrayo, sobre la obra.

Esa dimensión crítica encuentra eco en la trayectoria del autor, egresado de Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien inició su tránsito profesional como trabajador de la cultura en el Polyforum Cultural Siqueiros a los 18 años. Desde entonces, su labor ha oscilado entre la gestión cultural, la docencia y la edición —fue durante más de tres décadas Director Editorial de Editorial Ágata— así como la promoción de espacios de creación escénica en el ámbito institucional. También fue colaborador frecuente del suplemento cultural de EL INFORMADOR.

Su regreso a Guadalajara en 1984 marcó una etapa clave en la descentralización de la cultura en el estado, participando en la creación de patronatos Pro Arte y Cultura en municipios jaliscienses, la reactivación de casas de cultura y la organización de concursos como Expresión Escénica Jalisciense, de donde surgirían dramaturgos como Hugo Salcedo y Gabriel Bárcenas. Posteriormente, desde el Instituto Cultural Cabañas, impulsó los primeros Encuentros Nacionales de Dramaturgos en 1989 y 1990.

En su práctica dramatúrgica, esa experiencia institucional se traduce en una concepción del teatro como acto de responsabilidad pública. La escritura no busca ofrecer soluciones ni consuelos, sino abrir interrogantes que persisten más allá de la función.

“Óscar no escribe para complacer. Escribe para cuestionar. No ofrece respuestas fáciles: plantea preguntas que siguen resonando después de que cae el telón”, dice Carmen Pérez Borrayo,.

En consecuencia, la puesta en escena prescinde de artificios espectaculares . La tensión dramática se sostiene en la palabra, en la situación y en lo que el autor denomina verdad emocional: un registro donde los conflictos familiares adquieren densidad simbólica sin abandonar su anclaje en lo cotidiano.

“El teatro no necesita grandes artificios para ser convincente. Su fuerza está en la palabra, en la situación, en la verdad emocional”, mencionó el autor.

Así, ¿Qué pasa aquí? propone una mirada hacia los espacios más íntimos —la casa, la familia— como territorios donde se negocian silencios y acuerdos que, al ser representados, obligan al espectador a confrontar su propia experiencia.

Publicada en tres ediciones y con presencia en diversos foros escénicos, la obra forma parte de una producción que incluye también la crónica cultural Una pasión compartida: Los Pasos de Conciertos Guadalajara, entrevistas y ensayos publicados por instituciones como la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Al cierre del conversatorio, la premisa que articula el texto permaneció abierta, no como diagnóstico, sino como invitación a la reflexión: una pregunta que, más allá de la ficción, se proyecta hacia la experiencia compartida.

“¿Qué pasa aquí? es una obra que nos deja pensando y cuestionando”, dijo Carmen Pérez Borrayo.

