Según se dio a conocer en días previos, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) honrará en este tercer programa de la Temporada 2026 al compositor alemán Ludwig van Beethoven, con un recorrido por dos obras clave en la transformación del clasicismo hacia el romanticismo: las Sinfonías No. 2 y No. 8.

Los conciertos se realizarán este jueves 19 de febrero a las 20:30 horas y este domingo 22 a las 12:30 horas en el Teatro Degollado, ambos correrán bajo la dirección de José Luis Castillo.

El programa propone escuchar a un Beethoven en un llamado “tránsito estético”. La Sinfonía No. 2, que fue compuesta en 1802, denota a un creador joven, enérgico y de ritmo audaz, justo cuando Beethoven había aceptado su sordera.

Lejos de un tono sombrío, la obra despliega luminosidad y empuje, al tiempo que anticipa la expansión formal y expresiva que caracterizaría su producción posterior.

En contraste, la Sinfonía No. 8, estrenada en 1814, destaca por su carácter conciso y espíritu lúdico. Con giros inesperados, la partitura exhibe a un compositor en libertad creativa que mezcla la tradición hasta sus límites.

Su humor rítmico y sus contrastes dinámicos perfilan a un Beethoven que, aun en medio de tensiones, consolida una voz propia que desembocará en la Novena Sinfonía. La combinación de ambas piezas permite atisbar la evolución de un lenguaje que parte de la herencia clásica para abrir paso a una nueva dimensión sinfónica, muy decisiva en la historia de la música occidental.

Los boletos están disponibles desde 100 pesos en taquillas del Teatro Degollado y en boletomovil.com.

Además, como parte de sus actividades paralelas, la OFJ mantendrá ensayos abiertos cada jueves a las 9:30 horas y charlas previas a los conciertos a las 18:45 horas en el lobby del recinto. La inscripción para los ensayos se realiza en el correo contacto.ofj@gmail.com.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO