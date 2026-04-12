Nueva mirada al pasado: el 1.er Congreso de Etnohistoria en el Museo Regional

La antropología es un árbol con muchas ramas, pero hay una particularmente fascinante que, con poco más de medio siglo de vida, ha revolucionado nuestra forma de entender el pasado: la etnohistoria.

A diferencia de otras disciplinas, la etnohistoria combina la precisión del archivo con la profundidad del análisis social. No se conforma con los datos oficiales; se sumerge en fuentes de primera mano, como códices, documentos antiguos (a través de la paleografía) y hallazgos arqueológicos. Su verdadera magia reside en dar voz a quienes a menudo fueron silenciados por la historia tradicional: indígenas, esclavos, comunidades afrodescendientes y grupos marginados. Es, en esencia, una historia contada desde la diversidad de sus protagonistas.

Aunque históricamente estos estudios se han concentrado en el centro y sur del país, el Occidente de México reclama ahora su lugar. Bajo esta premisa, el Museo Regional de Guadalajara se convierte en la sede de un evento sin precedentes: el 1.er Congreso de Etnohistoria del Occidente de México y sus Fronteras, bajo el lema “Propuestas, avances y problemáticas en la investigación etnohistórica”.

Los próximos 22 y 23 de abril, nuestro museo será el punto de encuentro para investigadores de talla nacional e internacional. Juntos exploraremos temas que van desde la conformación de la Nueva Galicia hasta los procesos de resistencia y adaptación cultural.

El congreso no solo busca el intercambio académico, sino también la difusión de nuevos enfoques sobre actores históricos como “el indio”, “el bárbaro” y las poblaciones afrodescendientes. El programa destaca por su riqueza y variedad. Por ejemplo:

Conferencia magistral: un análisis profundo sobre la etnohistoria y las poblaciones de origen africano en México.

Mesas de diálogo: cuatro ejes temáticos que abordarán desde el contacto inicial hasta los cambios culturales y las adaptaciones en nuestras fronteras regionales. Se contará con una mesa especial dedicada a la investigación etnohistórica en Colombia, así como la presentación de la revista latinoamericana Raíces de la Memoria. Finalmente, se presentará la obra Etnohistoria y multidisciplina, en dos tomos: Tomo I: Sociedades y cultura desde el periodo prehispánico a la Colonia y Tomo II: Religiosidad e identidades de ayer y hoy.

Este encuentro es una oportunidad única para que los habitantes de Jalisco y los visitantes de Guadalajara descubran los episodios que dieron forma a nuestra identidad. A través de nuevos análisis y nuevos rostros, los invitamos a redescubrir la historia de lo que alguna vez fue la Nueva Galicia y lo que hoy somos como sociedad.

¡Los esperamos para reconstruir juntos nuestra memoria!

PARA SABER

Esta entidad está compuesta por aspectos de índole multicultural que durante su proceso evolutivo ha forjado de manera distintiva su identidad. Sus habitantes como parte esencial de sus componentes producen la herencia cultural material e inmaterial, representada por su entorno natural, arquitectura, urbanismo y tradiciones, los cuales se encuentran sujetos a un proceso constante de adaptación a los tiempos modernos.