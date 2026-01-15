Nueva entrega de La Maleta de Hemingway llega a librería pública en Guadalajara

La Librería Mariano Azuela, de la Secretaría de Cultura de Jalisco, incorporó a su oferta ocho títulos de la quinta convocatoria del proyecto editorial La Maleta de Hemingway. Los ejemplares ya están a disposición del público y suman a un catálogo que alcanza 57 libros publicados desde el arranque del programa.

David Izazaga, jefe de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, informó que los libros están disponibles desde el 15 de enero. Los ocho proyectos ganadores surgieron de un proceso donde participaron 116 obras.

“La Maleta de Hemingway tiene una vocación muy clara, abrir la puerta a autores que publican por primera vez y darles una carta de presentación sólida”, dijo Izazaga.

Los títulos seleccionados corresponden a siete libros de texto y un volumen ilustrado, cada uno con un tiraje de 500 ejemplares.

El listado incluye:

Tienda de mascotas, poemario de Daniel López Romo.

Todo lo que olvidamos, de Luis Humberto García López, narración fragmentaria que cruza géneros.

En el ojo de la aguja, de Anja Aguilera Méndez, obra que enlaza poesía y saberes comunitarios.

Cuando el miedo se vaya, novela breve de Gilbert Torres Gómez.

Los dominios de la serpiente, libro de cuentos de Kevin Rojo.

Apenas nada, de Marco Antonio Jáuregui Medina, centrado en la minificción.

Ciudad trashumante, crónicas de Alejandra Eugenia Ulloa Vélez.

Nocturno Ofelia, poema visual ilustrado de Fernando Efrén Sandoval Herrera.

Este conjunto responde a géneros ya presentes en el programa y a propuestas que el propio comité editorial define como abiertas a formatos híbridos.

Izazaga destacó que uno de los rasgos distintivos del programa es su apertura formal y temática.

“No se limita a los géneros tradicionales. Hemos publicado cuento, novela, dramaturgia, ensayo, poesía, crónica y libro ilustrado, y estamos abiertos a propuestas híbridas”, explicó.

La venta de los ejemplares se realiza a un precio único de 100 pesos, en la Librería Mariano Azuela. El espacio opera de martes a viernes de 10:00 a 21:00 horas, así como sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas.

Además de la venta, se ha anunciado un ciclo de presentaciones individuales que comenzará en febrero. Las actividades se llevarán a cabo tanto en la librería como en el Ágora del Ex Convento del Carmen, con la participación de los autores y sus comunidades cercanas, según reportes locales.

