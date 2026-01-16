La Cineteca Nacional de México rendirá homenaje a la actriz María Félix con la retrospectiva titulada "Una diosa para una diosa. La Doña", que incluye la proyección de 24 filmes emblemáticos de su carrera, así como una exposición fotográfica que celebra su legado artístico y personal.Hablar de María Félix (1914-2002) es mencionar a un ícono que trascendió el cine para convertirse en un símbolo cultural. Su figura rebasó la pantalla y construyó un personaje que, hasta hoy, sigue marcando el imaginario colectivo mexicano.Su personalidad indomable, su belleza imponente y la fuerza con la que habitó cada uno de sus personajes la consolidaron como una de las mujeres más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano. Dentro y fuera del set, María Félix desafió convenciones y rompió estereotipos, se convirtió en una figura que sigue generando conversación.Con más de un centenar de películas en su filmografía, "La Doña" dio vida a personajes como Beatriz Peñafiel y Doña Bárbara, mujeres que cuestionaron la subordinación femenina y definieron el arquetipo de la femme fatale mexicana, dejando una huella profunda en la historia del cine y la cultura del país. El homenaje se llevará a cabo en la Cineteca Nacional de México, ubicada en Av. México Coyoacán 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México; del 17 de enero al 8 de febrero, periodo en el que el público podrá disfrutar de las siguientes proyecciones:Como parte de las actividades complementarias, se impartirán dos conferencias dedicadas a la vida y legado de María Félix, programadas para los sábados 24 y 31 de enero, a las 13:00 horas, en la Sala 4 de la Cineteca Nacional.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO