La ciudad se prepara para un diciembre que no solo inaugura la temporada navideña, sino que reivindica el espacio público como un territorio de convivencia nocturna. Bajo el nombre “Bien de Noche Guadalajara”, el Centro Histórico vivirá una jornada extendida que, más que un festival, funciona como un experimento urbano: un intento por devolverle vida a las calles después del atardecer, unir actividades culturales y recreativas, y construir comunidad bajo la luz artificial de los postes y la luz natural de la luna.

“Bien de Noche” seguirá una lógica que busca convertirse en ritual. El primer sábado de cada mes, el Centro Histórico extiende su horario para abrir museos, plazas, comercios y corredores peatonales que, por décadas, habían quedado marcados por la rutina diurna. La iniciativa busca activar el espacio público con un sentido de pertenencia: no solo llenar las calles de tránsito, sino de presencia humana, de ocupación simbólica, de esa mezcla de familias, jóvenes, turistas y curiosos que transforma un lugar en una experiencia común.

El festival tiene como propósito crear comunidad, recuperar las zonas históricas y darles a los habitantes un motivo para caminar, recorrer y habitar su propio Centro. Esa idea se materializa en un conjunto amplio de actividades que se despliegan sobre Paseo Alcalde y las calles aledañas: videomapping sobre fachadas emblemáticas, conciertos en puntos estratégicos, recorridos turísticos y culturales, performances al aire libre, exhibiciones de danzón y una edición nocturna de la Vía RecreActiva que convierte el espacio en un corredor de bicicletas, patines y peatones.

La edición del 6 de diciembre se tiñe de motivo navideño. Si en noviembre el aire olía a copal y la estética se volcaba al Día de Muertos, diciembre convoca su propio imaginario: luces, suéteres estrafalarios, villancicos y un clima que invita a caminar bajo la temperatura fresca del invierno local. La avenida se transforma en un territorio temático donde la iconografía de la temporada se cruza con la geografía tapatía. Las luces navideñas conviven con la arquitectura clásica, y los sonidos de la música decembrina se mezclan con la vibración del tránsito peatonal.

Llega la Navidad a los templos de Guadalajara

Uno de los rasgos más llamativos de esta edición de diciembre es la apertura de los templos históricos. La Catedral Metropolitana, El Sagrario, La Merced, El Santuario, San José de Gracia, San Francisco y Aranzazú participan como centros culturales efímeros, como espacios que mezclan lo espiritual con lo artístico. En cada uno de ellos se programan exposiciones, narrativas, actividades musicales y misas con temática decembrina.

En El Sagrario Metropolitano se ofrecerá una Misa con Petición de Posada entre las ocho y las nueve de la noche. Más tarde, el edificio resonará con el coro infantil Eleno García Ramos, un conjunto que entonará villancicos de las nueve a las diez. La elección del repertorio y el simbolismo del espacio generan una escena que podría definirse como un encuentro entre tradición y contemporaneidad: familias que caminan desde el corredor peatonal para entrar en un templo que, al mismo tiempo, funciona como recinto histórico y escenario musical.

En el templo de San José de Gracia, la programación sigue un patrón similar. Una Misa con Petición de Posada abre la noche de siete a ocho, seguida por un coro de villancicos interpretado por la Ópera-Estudio de la Secretaría de Cultura de Jalisco. El cierre en este templo adopta otra forma: una pastorela en el Jardín Reforma, programada para las nueve, que recupera un género teatral profundamente arraigado en la tradición mexicana. Durante las actividades se contempla la donación de juguetes y suéteres, destinados a niños y personas necesitadas de colonias tapatías, reforzando la dimensión comunitaria que el festival pretende fomentar. La Universidad de Guadalajara también se suma con brigadas de salud que ofrecen apoyo y orientación.

La presencia de animales de compañía en las calles también ocupa un lugar significativo. En un costado del Santuario se instalará un módulo de vacunación antirrábica para animales de compañía entre las siete y las diez de la noche, así como un taller de adiestramiento positivo que se realizará de ocho a nueve. Este abordará técnicas de manejo, control de impulsos y paseo adecuado, lo que ilustra un enfoque educativo que busca fortalecer los vínculos entre tutores y mascotas. La iniciativa requiere el uso de correa o pechera y atiende a perros y gatos a partir de los cinco meses.

Esta suma de esfuerzos transforma “Bien de Noche” en un fenómeno complejo que articula cultura, deporte, espiritualidad, recreación, salud y convivencia. La Vía RecreActiva nocturna, pieza central del festival, ha demostrado ser una de las iniciativas más exitosas de la ciudad en los últimos meses. La noche comienza a reinterpretarse como un territorio posible, como un escenario en el que la colectividad genera su propia protección a través de la presencia masiva.

