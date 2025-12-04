La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se prepara para recibir a miles de visitantes, y este año lo hace con una medida que busca transformar la experiencia urbana en torno al evento. Con la intención de reducir la huella ecológica y aliviar la presión vial que cada edición deja en la ciudad, la organización de la FIL 2025 habilitará rutas especiales de transporte gratuito hacia Expo Guadalajara. La decisión no solo responde a la necesidad de movilidad eficiente, sino también a una visión más amplia: convertir la feria en un espacio que dialogue con la sustentabilidad y con el desplazamiento colectivo como parte integral de la vida cultural.

Durante los días del encuentro editorial, del 29 de noviembre al 7 de diciembre, tres puntos estratégicos funcionarán como nodos de salida. El Parque Rojo, uno de los espacios más emblemáticos de la zona centro, operará como corredor de tránsito para quienes se dirijan al recinto ferial. Los autobuses partirán desde las 09:40 de la mañana y mantendrán un flujo constante hasta las 20:05, con intervalos que van de veinte minutos a una hora, según la demanda.

Otro punto clave será el Centro Cultural Universitario, donde el transporte comenzará a operar desde las 08:55. En los días de mayor afluencia, especialmente los fines de semana, el servicio se ajustará con salidas programadas hasta las 18:45, mientras que entre semana se mantendrá activo hasta las 19:55. La tercera ruta, desde avenida de las Rosas, complementará el sistema de movilidad al ofrecer un acceso directo a la zona hotelera y al corredor que rodea Expo Guadalajara.

Esta red de transporte gratuito busca crear un entorno más accesible y sostenible. Al facilitar el traslado colectivo, la FIL apuesta por un modelo donde el movimiento urbano se integra a la experiencia cultural de la feria.

