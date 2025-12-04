En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), TVMorfosis inauguró su temporada número 50 con un tema que refleja una de las mayores tensiones de la era digital: la saturación de información y sus efectos en la vida pública. Con el título "Infoxicados: el colapso del entendimiento global", Canal 44 y la Universidad de Guadalajara convocaron a autoridades universitarias, especialistas en comunicación y representantes de medios públicos iberoamericanos para reflexionar sobre la crisis contemporánea del conocimiento compartido.

Desde la presentación inicial se advirtió que esta edición busca ofrecer herramientas críticas para que ciudadanos y profesionales enfrenten la sobrecarga informativa. El diagnóstico es claro: la abundancia de datos no garantiza el acceso al conocimiento; por el contrario, ha producido agotamiento cognitivo, polarización, desconfianza y dificultad para distinguir lo verdadero de lo engañoso.

La presidenta de ATEI: "No es un problema de cantidad, sino de calidad"

La Dra. Alexandra Falla Serrate, presidenta de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), centró su intervención en la noción de infoxicación. Subrayó que lo que antes se celebraba como democratización del conocimiento se ha convertido en un entorno emocional y cognitivamente tóxico. "Estamos siendo afectados por un agotamiento mental que nos incomunica cada vez más", señaló, explicando que la saturación nos encierra en burbujas informativas o nos distancia del otro con discursos radicales y polarizantes.

Desde 2013, TVMorfosis se ha realizado fuera de México en al menos nueve naciones: Colombia (donde ya suma más de diez ediciones), Brasil, España, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, Cuba y Portugal. EL INFORMADOR / A. Navarro

Falla recordó que esta crisis afecta dimensiones fundamentales de la vida pública: la salud mental, el debate democrático y el derecho humano a la información de calidad. Citando al Foro Económico Mundial, señaló que la sobrecarga informativa ya es considerada un riesgo global, pues debilita la confianza en los medios, en la ciencia y en las instituciones.

También advirtió sobre los impactos en niños y adolescentes, quienes enfrentan problemas severos derivados del consumo indiscriminado de contenidos digitales. Mencionó como ejemplo la reciente medida de Australia que prohibió el acceso a redes sociales para menores de 16 años, subrayando la urgencia de regular, alfabetizar y generar mecanismos de protección digital.

"La población vive realidades distintas": la saturación como riesgo democrático

En su intervención, el Dr. Gabriel Torres Espinosa, director de Canal 44 y secretario general de ATEI, delineó con claridad las consecuencias sociales y políticas de la infoxicación. Citó estudios de Reuters según los cuales entre 50% y 60% de la población no puede distinguir entre información veraz y engañosa. "Se ha debilitado la posibilidad de construir consensos basados en hechos", advirtió. La segmentación algorítmica —que distribuye contenido según perfiles individuales— ha derivado en una fragmentación de la realidad: "Las audiencias viven realidades distintas, incluso contradictorias". Para Torres, la desinformación no solo distorsiona la conversación pública, sino que afecta decisiones de salud, políticas públicas y respuestas colectivas ante crisis globales.

También expresó escepticismo ante la idea de regular rápidamente la tecnología: "Las tecnologías se desarrollan más rápido que las capacidades regulatorias". Por ello, insistió en la corresponsabilidad de instituciones educativas, medios y gobiernos para recuperar el entendimiento común.

Uno de los énfasis de la jornada fue la dimensión internacional que ha alcanzado TVMorfosis. EL INFORMADOR / A. Navarro

Lo que analizará la temporada 50

En sus ocho programas, la nueva temporada examinará:

Los efectos del exceso de información en la atención, la memoria y la cognición de los jóvenes.

La calidad del debate público y la salud democrática.

Los impactos de la personalización algorítmica y las burbujas de filtro.

La inteligencia artificial generativa y su capacidad para manipular relatos.

La ansiedad producida por los consumos fragmentarios, los formatos hiperbreves y la necesidad de "estar al día".

Torres también anunció un programa de cierre innovador: una conversación en tiempo real entre dos académicos y tres inteligencias artificiales —ChatGPT, Gemini y Dipsi— que debatirán mediante avatares en pantalla. Se trata, dijo, de un esfuerzo por mostrar que la IA puede utilizarse con fines educativos y de alfabetización mediática, no solo como objeto de alarma.

ESPECIAL/UdeG

Una alerta, un laboratorio y una invitación

En suma, la temporada 50 de TVMorfosis no solo inaugura un ciclo televisivo, sino que formula una advertencia: la abundancia de información puede convertirse en un enemigo del entendimiento compartido. Sin mecanismos de alfabetización, sin medios públicos fuertes y sin reflexión crítica, la sociedad corre el riesgo de perder su capacidad de diálogo. Pero también ofrece una propuesta: convertir a TVMorfosis en un laboratorio internacional —que ya ha echado raíces en Iberoamérica— para pensar juntos cómo navegar este océano de datos sin naufragar en el ruido.

TVMorfosis: un formato que cruzó fronteras

Uno de los énfasis de la jornada fue la dimensión internacional que ha alcanzado TVMorfosis. El Dr. Gabriel Torres Espinosa explicó cómo un canal relativamente joven, con apenas 14 años, ha logrado llevar este formato de análisis mediático a múltiples países. Desde 2013, TVMorfosis se ha realizado fuera de México en al menos nueve naciones: Colombia (donde ya suma más de diez ediciones), Brasil, España, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, Cuba y Portugal. Esta expansión ha vuelto a TVMorfosis un espacio iberoamericano itinerante que reflexiona, desde diversas realidades, sobre la televisión, la digitalidad y la comunicación pública.

Tras su reciente edición en Valencia —dedicada al podcast y su impacto en la televisión—, el formato regresa a Guadalajara para celebrar su edición número 50 “en el lugar donde nació”, enfatizó Torres.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

