La Ribera de Chapala se prepara para celebrar la diversidad cultural con el Festival de las Culturas Vivas

La Ribera de Chapala se alista para recibir la segunda edición del Festival de las Culturas Vivas de la Ribera, un encuentro que busca acercar la música, el teatro, la tradición y las expresiones comunitarias a distintos municipios de la región.

Del 30 de abril al 6 de mayo, plazas públicas, malecones y espacios culturales de Chapala, Ajijic, Poncitlán y Jamay se convertirán en escenarios abiertos donde las familias podrán encontrarse con artistas de México y América Latina.

El festival, organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco en colaboración con los gobiernos municipales de la zona, tendrá una programación gratuita que combinará espectáculos escénicos, talleres formativos, conciertos y actividades dirigidas especialmente a niñas y niños. La iniciativa surge de un proceso que busca fortalecer el acceso a la cultura fuera de los grandes centros urbanos y consolidar una red de trabajo comunitario que reconozca la diversidad cultural como un elemento fundamental de la vida social.

Durante la presentación oficial del programa, autoridades culturales destacaron que este proyecto es resultado de una colaboración entre instituciones y comunidades locales. La experiencia de la primera edición permitió identificar el interés del público y la necesidad de mantener una agenda cultural constante en la región. “Desde el año pasado tuvimos una experiencia muy positiva con un programa que mezcla música, actividades académicas, danza y funciones de títeres en espacios públicos. Por ello consideramos importante darle continuidad a este tipo de trabajo”, señaló Gerardo Ascencio Rubio, secretario de Cultura de Jalisco.

La edición 2026 contará con la participación de agrupaciones provenientes de Brasil, Argentina y distintas regiones de México, que compartirán sus propuestas escénicas en un entorno abierto al diálogo cultural. Más de 170 artistas integran esta programación, que incluye compañías de teatro, música y danza, así como colectivos dedicados a la formación artística comunitaria.

Cultura para las infancias y el espacio público

Uno de los ejes centrales del festival es el trabajo con las infancias. Las actividades han sido diseñadas para involucrar a niñas y niños como participantes activos en procesos creativos y comunitarios. La jornada inaugural, prevista para el 30 de abril, coincidirá con la celebración del Día del Niño y comenzará con talleres de máscaras y mojigangas en escuelas de la región. Posteriormente, los participantes formarán parte del tradicional desfile conocido como "El Convite de los famosos enanos", una procesión festiva que recorrerá el malecón de Chapala con música, danza y figuras gigantes elaboradas por los propios estudiantes.

“Se trata de un desfile que invita a los niños a integrarse a la fiesta cultural del municipio. Queremos que vivan la experiencia de crear y compartir su trabajo con la comunidad”, explicó Astrid Magdalena Mesa Olvera, directora de Operación y Programación Cultural de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

El recorrido culminará en el Parque de la Cristianía, donde se realizará un concierto a cargo de agrupaciones juveniles del programa Ecos, iniciativa que promueve la formación musical como herramienta de desarrollo social. Para quienes participan en este proyecto, la música representa un espacio de aprendizaje colectivo que fortalece vínculos comunitarios. “Cada núcleo es un lugar donde las niñas y los niños no solo aprenden a tocar un instrumento o cantar, sino que desarrollan disciplina, sensibilidad, trabajo en equipo y sentido de pertenencia”, destacó Yalitza Cruz Espino, directora del programa Ecos Música para la Paz en Jalisco.

Un encuentro cultural con identidad regional

Más allá de la programación artística, el Festival de las Culturas Vivas de la Ribera será un espacio de encuentro entre tradiciones y comunidades. La presencia de agrupaciones internacionales establecerá un diálogo cultural que conecta distintas experiencias latinoamericanas. En esta edición participarán colectivos como el Grupo de Teatro Catalinas Sur, de Argentina; el artista brasileño Paulo Nazareno, y compañías mexicanas dedicadas al teatro comunitario y al arte popular. Las propuestas abarcan desde espectáculos escénicos hasta conversatorios y talleres especializados en técnicas teatrales y titiriteras.

Uno de los momentos destacados será el conversatorio entre pueblos originarios titulado "Territorio, lengua y memoria viva", programado en la Isla de Mezcala. La actividad reunirá a representantes de distintas comunidades indígenas para compartir experiencias relacionadas con la identidad cultural y la relación con el territorio. “La idea es generar un espacio de intercambio donde las comunidades puedan hablar desde su propia experiencia y reflexionar sobre la importancia de preservar su memoria cultural”, señaló Astrid Magdalena Mesa Olvera.

El impulso de este festival responde también a una visión que busca fortalecer el tejido social a través de la cultura. La programación ha sido diseñada para recuperar espacios públicos y promover la convivencia familiar en entornos accesibles. Autoridades municipales señalaron que la colaboración entre instituciones ha permitido consolidar un proyecto cultural con impacto regional.

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“Este festival tiene un propósito importante: acercar a nuestras niñas y niños a la cultura y despertar su interés por el arte, ofreciendo alternativas que contribuyan a su desarrollo”, afirmó Alejandro Aguirre Curiel, presidente municipal de Chapala.

Las actividades se desarrollarán en plazas, malecones y centros culturales de la Ribera de Chapala, lugares que se han convertido en puntos de encuentro para la comunidad. La intención es que estos espacios funcionen como escenarios donde la cultura pueda ser experimentada de manera directa.

En ese sentido, el festival también representa una oportunidad para reconocer el trabajo de artistas y promotores culturales que han dedicado años a la formación de públicos y a la preservación de tradiciones escénicas. “Este proyecto demuestra que la cultura se construye desde la comunidad y que todos tenemos derecho a participar en ella”, expresó Gerardo Ascencio Rubio.

Una agenda cultural que fortalece la vida regional

La segunda edición del Festival de las Culturas Vivas de la Ribera confirma el interés por consolidar una programación cultural permanente en la región. La respuesta del público en la primera edición motivó la continuidad del proyecto y la ampliación de sus actividades. Los organizadores estiman que cientos de niñas y niños participarán en los eventos iniciales, mientras que las actividades al aire libre permitirán reunir a familias completas en torno a propuestas artísticas accesibles.

Además de los espectáculos escénicos, el programa incluye talleres de formación para directores de teatro comunitario y actividades especializadas en la creación de títeres, lo que refuerza el carácter educativo del festival. La presencia de artistas nacionales e internacionales, así como la participación activa de comunidades locales, convierte a este encuentro en un espacio de intercambio cultural que trasciende el entretenimiento.

Durante varios días, la Ribera de Chapala se transformará en un territorio donde la música, el teatro y la tradición dialogarán con la vida cotidiana de sus habitantes, una relación que se fortalece cada vez que los espacios públicos se llenan de voces, sonidos y movimiento.

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