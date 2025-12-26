I.M Pei, el arquitecto que construyó la pirámide del Louvre

El Museo de Arte Islámico y el espacio de arte Al Riwaq dedican dos exposiciones al arquitecto chino-americano I.M. Pei que dejan ver parte de su carácter voluntarioso y fiero. Se trata de la retrospectiva “I. M. Pei: Life Is Architecture” y de la muestra “I. M. Pei and the Making of the Museum of Islamic Art: From Square to Octagon and Octagon to Circle”.

Pei, quien nació en China en 1917 y falleció en Estados Unidos en 2019, es autor de la pirámide de cristal del Museo Louvre de París. A través de 400 piezas, entre maquetas, planos, fotografías, documentos y artículos de prensa, se puede conocer la forma de trabajo del arquitecto, quien acostumbró a la controversia por sus arriesgadas propuestas y por siempre imponer su deseo.

Una pirámide controversial

Por ejemplo, su pirámide para el Louvre fue duramente criticada por la prensa y el público francés en los años 80, pues era considerado un diseño feo que no combinaba con el edificio del siglo XVI, otros señalaban que era una obra faraónica y megalómana del entonces presidente de Francia, François Mitterrand.

Pese a las protestas, Pei continuó con su obra, para la que condicionó la mudanza del Ministerio de Finanzas, que ahí tenía su sede, y exigió a una fábrica de vidrio lograr un cristal totalmente transparente, bajo la amenaza de cambiar de proveedor. Al final, el alcalde de París, Jacques Chirac, entró en su defensa, presentó una maqueta para que el público viera en persona cómo sería la obra y ahora es un orgullo en Francia.

En el recorrido también se pueden conocer otros trabajos de Pei, como la biblioteca del presidente Kennedy, en la Universidad de Massachussets. Para esta obra, en realidad se había votado porque Mies van der Rohe la diseñara, al final, Jaqueline Kennedy se decantó por él porque quería ser sorprendida con el diseño.

En la muestra del Museo de Arte Islámico se cuenta la historia de cómo originalmente la obra fue sometida a concurso, donde participaron figuras como Zaha Hadid y en el jurado estuvo el mexicano Ricardo Legorreta. Al final, en 1999, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani comisionó el edificio a Pei, quien no participó en el concurso y ya se había retirado.

Pei exigió que el museo que hizo en Qatar tuviera su propia isla para no competir con otros edificios. ESPECIAL/SUN/Qatar Museums

El arquitecto accedió, bajo la condición de hacer una investigación por todo Medio Oriente y que se construyera toda una isla para el museo, pues quería que estuviera separado de la tierra y así no competir con ningún otro edificio.

Estas muestras son parte de la celebración del 20 aniversario del Museo de Arte Islámico.

