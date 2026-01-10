Algunas exposiciones parecen destinadas a despedirse rápido, pero hay otras que piden tiempo, una segunda vuelta, una mirada más lenta. Es el caso de “Fábulas fantásticas. Colección Museo de Arte Moderno”, muestra que permanecerá en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) hasta el próximo 8 de febrero, prolongando así el diálogo entre las obras y un público que no deja de llegar. No se trata sólo de una extensión en el calendario, sino de una invitación a habitar el museo con mayor calma, a regresar y descubrir nuevas capas en cada recorrido.

La exposición reúne piezas de más de 40 artistas fundamentales del arte mexicano, entre ellos nombres que han moldeado nuestra manera de mirar: Graciela Iturbide, José Guadalupe Posada, Rufino Tamayo y Francisco Toledo. A esta constelación se suman creadores jaliscienses como Lola Álvarez Bravo, Sofía Echeverri y Juan Soriano, cuyas obras dialogan desde distintas épocas y lenguajes, pero con un punto en común: la capacidad de transformar lo cotidiano en algo extraordinario, de abrir grietas en la realidad para dejar pasar lo insólito.

En las salas del MUSA conviven collages, dibujos, esculturas, estampas, fotografías, impresiones y pinturas que no buscan explicar, sino sugerir. Aquí lo fantástico no funciona como evasión, sino como una forma alternativa de entender el mundo. Las obras proponen figuras que parecen salidas de un sueño, escenas donde la realidad se quiebra apenas para dejar entrar la magia, alusiones a hechizos, mitos y universos paralelos que se filtran en la vida diaria sin pedir permiso. El recorrido invita al espectador a aceptar la ambigüedad, a dejarse llevar por asociaciones libres y lecturas personales.

La muestra es presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Museo de Arte Moderno, en colaboración con el MUSA, bajo la curaduría de Carlos Segoviano y el Equipo MAM. Originalmente prevista para concluir a inicios de enero, su extensión responde tanto al interés del público como a la necesidad de dar más espacio a una exposición que se disfruta mejor sin prisa, cuando el tiempo permite que las imágenes decanten y dialoguen entre sí.

Además de “Fábulas fantásticas”, el MUSA mantiene activas otras propuestas que invitan a recorrer el museo desde distintas sensibilidades, como “Ceguera voluntaria”, proyecto de Claudia Rodríguez, y la exhibición de butacas intervenidas para los “Premios del Público a las Artes Escénicas”. En conjunto, estas muestras consolidan al MUSA como un espacio vivo, donde la diversidad de miradas y lenguajes convive y se renueva, recordándonos que el arte también necesita tiempo para revelarse.

CT