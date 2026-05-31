Durante una Copa Mundial de Futbol, las ciudades se convierten en vitrinas: se limpian fachadas, se ensayan relatos de identidad, se afinan discursos para visitantes fugaces que llegan buscando estadios, cerveza, banderas y celebraciones colectivas. Pero debajo de esa coreografía internacional -a menudo acelerada, comercial y estridente- permanece una pregunta más íntima: ¿qué decide contar una ciudad sobre sí misma cuando el mundo finalmente voltea a verla?

Guadalajara parece haber encontrado una respuesta: abrir las puertas de sus museos.

Mientras la conversación pública se concentra en calendarios deportivos, derrama económica y logística urbana, la Dirección de Cultura de Guadalajara ha diseñado una apuesta silenciosa y ambiciosa: convertir al Mundial de 2026 en un motivo para hablar de ciencia, memoria, barrios, arte contemporáneo, patrimonio y comunidad. Once exposiciones, distribuidas en ocho espacios culturales y galerías urbanas, intentarán construir una narrativa paralela al ruido de los estadios.

La ciudad, pareciera decir con este programa: también se juega fuera de la cancha. No es una idea menor. Durante décadas, el futbol mexicano ha vivido entre la épica televisiva, el consumo masivo y la pasión popular, mientras la cultura institucional observaba el fenómeno desde cierta distancia, como si el fervor de una tribuna y la contemplación artística pertenecieran a universos irreconciliables. Sin embargo, cualquiera que haya visto llorar a un hombre en un estadio, abrazarse a desconocidos tras un gol imposible o caminar durante generaciones hacia el mismo barrio futbolero sabe que el deporte, antes que espectáculo, es una forma de relato colectivo.

Tal vez por eso una de las muestras más elocuentes aparezca en el Museo de Paleontología con un título deliberadamente extraño: “Un bípedo corre sobre el pasto: La historia de un primate que juega futbol”. El nombre parece guiñar el ojo al visitante y recordarle algo elemental: antes del jugador profesional, del uniforme patrocinado o del VAR, existe un cuerpo humano que evolucionó para ponerse de pie, caminar y correr. El futbol como consecuencia biológica, casi como accidente evolutivo de un primate demasiado imaginativo.

La premisa tiene algo de ironía y de verdad profunda. El deporte, en este caso, deja de parecer una trivialidad contemporánea y se inserta en una historia larguísima sobre movimiento, cooperación y supervivencia.

En otra esquina de la ciudad, la Casa Museo López Portillo reunirá playeras históricas bajo el título “Once formas de ponerse una camiseta”. Hay algo profundamente tapatío en mirar una playera como documento sentimental. Las camisetas del Atlas, de las Chivas, de equipos barriales o desaparecidos no son solamente tela: son herencias emocionales. Se pasan entre hermanos, se heredan de padres a hijos, envejecen con manchas, derrotas y glorias mínimas. Cada modificación de diseño cuenta también una transformación urbana, económica y estética.

Sin duda, vestirse de un equipo es, muchas veces, una manera de pertenecer; y quizá el corazón simbólico de esta idea esté en el Museo de la Ciudad, donde “Gol Gana” buscará reconstruir la historia de los clubes barriales que ayudaron a formar eso que llamamos identidad tapatía. Resulta significativo que la exposición mire hacia abajo, hacia los barrios y no exclusivamente hacia los clubes monumentales. Porque antes de los estadios mundialistas estuvieron las calles de tierra, las porterías improvisadas, el balón parchado y la organización vecinal.

Póster promocional de la muestra “Gol Gana” en el Museo de la Ciudad. CORTESÍA

Sedes, exposiciones y fechas

Museo de Paleontología

Exposición: “Un bípedo corre sobre el pasto: La historia de un primate que juega futbol”.

Inauguración: 6 de junio, 12:30 h.

Clausura: 19 de octubre de 2026.

Casa Museo López Portillo

Exposición: “Once formas de ponerse una camiseta”.

Inauguración: 9 de junio, 19:00 h.

Clausura: 9 de agosto de 2026.

Museo de la Ciudad

Exposición 1: “Gol Gana”.

Inauguración: 10 de junio, 19:30 h.

Clausura: 10 de septiembre de 2026.

Exposición 2: “Mensajeros del delirio”.

Inauguración: 10 de junio, 19:30 h.

Clausura: 10 de septiembre de 2026.

Museo del Periodismo y las Artes Gráficas

Exposición 1: “Mística Molusca”.

Inauguración: 12 de junio, 12:30 h.

Clausura: 20 de septiembre de 2026.

Exposición 2: “Ninguna tierra me fue”.

Inauguración: 5 de junio, 19:30 h.

Clausura: 20 de septiembre de 2026.

Exposición 3: “Se Mueven”.

Inauguración: 26 de junio, 19:30 h.

Clausura: 20 de diciembre de 2026.

Globo, Museo de la Niñez

Exposición: “Exposición Inauguración Mundialista”.

Inauguración: 13 de junio, 12:30 h.

Clausura: 19 de julio de 2026.

Museo Panteón de Belén

Exposición: “De Campo santo a Museo”.

Inauguración: 16 de junio.

Clausura: 18 de julio de 2026.

Museo Raúl Anguiano (MURA)

Exposición: “Terreno de juego”.

Inauguración: 17 de junio, 19:00 h.

Clausura: 27 de julio de 2026.

Galería Urbana Paseo Alcalde

Exposición: “La Unión Europea en la cancha: reflejos de una pasión compartida”.

Inauguración: 5 de junio.

Clausura: 20 de julio de 2026.

Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. El recinto albergará tres exposiciones. CORTESÍA

Toda ciudad tiene memoria

En Guadalajara, la expansión urbana del Valle de Atemajac también puede leerse siguiendo los recorridos de esos equipos que cohesionaron comunidades, fundaron amistades y ofrecieron un sentido de pertenencia en territorios todavía inciertos. El futbol, desde esta perspectiva, aparece menos como entretenimiento y más como arquitectura afectiva.

Pero el programa cultural evita reducirse al entusiasmo deportivo. Ahí están también las zonas de extrañeza y reflexión. Mensajeros del delirio, por ejemplo, entremezcla imaginación, miedo y memoria desde la obra de artistas tapatíos; mientras el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas abrirá las puertas a la espiritualidad irreverente de JIS en “Mística Molusca”, una revisión de su universo simbólico donde religión, absurdo y meditación dialogan con humor.

Hay algo profundamente pertinente en recordar que una ciudad mundialista no puede vivir solamente de espectáculo. También necesita contradicción, introspección y pensamiento.

Quizá ninguna muestra formule preguntas tan incómodas como “Terreno de juego”, en el Museo Raúl Anguiano, donde una cancha de futbol instalada dentro del museo obligará al visitante a reconsiderar el deporte como instrumento de cohesión social y, al mismo tiempo, como dispositivo político. Porque si el Mundial entusiasma, también transforma presupuestos, redefine prioridades urbanas y reescribe imaginarios colectivos.

Jis. Cartel de la exposición “Mística Molusca”. CORTESÍA

Cada fiesta tiene su reverso

En el Paseo Alcalde una galería urbana reunirá imágenes de los países de la Unión Europea y sus rituales futboleros, insistiendo en algo que el futbol contemporáneo ha aprendido lentamente: las tribunas también son espacios de igualdad, diversidad y representación.

Quizá esa sea la apuesta más valiosa de Guadalajara durante el Mundial: evitar que el visitante solo encuentre estadios. Porque una ciudad no se resume en un marcador.

También vive en sus museos, en las historias de sus muertos, como recordará el Panteón de Belén; en los archivos que restauran esculturas olvidadas de la Casa de los Perros; en los juegos infantiles convertidos en arquitectura imaginaria; en la obstinación de quienes creen que el arte todavía puede interrumpir el ruido cotidiano.

El Mundial pasará, como pasan todas las celebraciones multitudinarias. Quedarán fotografías, estadísticas, videos repetidos hasta el cansancio y quizá alguna victoria improbable. Pero lo verdaderamente interesante será preguntarse qué ciudad decidió aparecer cuando las luces internacionales estuvieron encendidas.

Guadalajara parece ensayar una respuesta: la de una ciudad que no quiere limitarse a ser sede de partidos, sino narrarse a sí misma. Y en tiempos donde casi todo se consume a velocidad de pantalla, quizá abrir un museo siga siendo una manera radical de detenerse a mirar.