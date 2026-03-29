Publicar un primer libro suele ser, para muchos, una mezcla de deseo persistente y puerta cerrada. En ese terreno incierto, donde abundan los manuscritos inéditos y escasean las oportunidades, la Secretaría de Cultura de Jalisco vuelve a poner sobre la mesa una invitación concreta: la convocatoria “La Maleta de Hemingway 2026”, dirigida a quienes aún no han logrado ver su nombre en la portada de un libro.

El programa -que este año llega a su sexta edición- seleccionará hasta ocho obras inéditas para su publicación, con un tiraje de 500 ejemplares cada una. No hay estímulo económico de por medio, pero sí algo que, para un autor emergente, puede resultar más decisivo: la posibilidad de existir en el catálogo editorial y comenzar a circular.

La convocatoria, abierta hasta el 28 de abril a las 23:00 horas, está dirigida a personas mayores de edad, originarias de Jalisco o con al menos dos años de residencia comprobable en el estado. El requisito central es claro: enviar un manuscrito inédito, en español, firmado bajo seudónimo.

La amplitud de géneros es uno de sus rasgos más distintivos. Aquí caben desde cuento, novela y poesía, hasta ensayo, dramaturgia, crónica o propuestas híbridas como cómic, historieta y libro ilustrado. En tiempos donde las etiquetas literarias se desdibujan, la convocatoria parece apostar por esa diversidad sin prejuicios.

A cinco años de su creación, “La Maleta de Hemingway” ha acumulado 57 títulos publicados, una cifra que da cuenta de su continuidad, pero también de su intención: funcionar como semillero. No es menor que, según señala David Izazaga Márquez, jefe de Publicaciones de la dependencia, varios de los autores seleccionados en ediciones anteriores han conseguido publicar segundas obras o recibir reconocimientos. Es decir, no se trata solo de editar un libro, sino de abrir una trayectoria.

En ese sentido, el programa no sólo intenta resolver el primer obstáculo -la publicación-, sino también el segundo: la visibilidad. Las obras seleccionadas no quedan archivadas; forman parte de una estrategia de promoción que incluye presentaciones y lecturas a lo largo del año.

Publicar, aquí, implica también ser leído. El modelo, sin embargo, no está exento de preguntas.

En un ecosistema editorial donde la precariedad es constante, la ausencia de remuneración económica puede leerse como una limitante. Pero también es cierto que, para muchos autores inéditos, el acceso mismo a la publicación sigue siendo un privilegio difícil de alcanzar.

Las reglas del juego son precisas: los textos deberán enviarse en formato digital al correo oficial de la Secretaría, acompañados de un archivo con datos personales, identificación, semblanza y carta de cesión de derechos. El proceso de dictaminación se llevará a cabo durante mayo, y los resultados se darán a conocer en junio.

Más allá de los requisitos y las fechas, la convocatoria plantea algo más simple -y más complejo-: la posibilidad de apostar por una primera vez. En un contexto donde publicar parece cada vez más lejano, iniciativas como ésta insisten en que todavía hay espacio para nuevas voces, incluso si deben comenzar su viaje dentro de una maleta.

CT