Iván Quintero impulsa la literatura y la gestión cultural en Jalisco con 'Foxhound'

Iván Quintero, autor internacional originario de Los Reyes, Michoacán y radicado en Guadalajara, Jalisco, se consolida como una de las voces emergentes más destacadas de la narrativa de suspenso y ciencia ficción en México. Egresado de Mercadotecnia por la Universidad del Valle de Atemajac en 2020, ha construido una trayectoria de casi una década que lo posiciona como referente en la novela negra contemporánea.

Tras el lanzamiento de su primera obra El Caso Ascalapha (2021) , Quintero presentó su segunda novela, "Foxhound" (2026), publicada bajo el sello Proyección Literaria. En esta nueva entrega, el autor explora una etapa distinta en su narrativa, ampliando horizontes creativos con una historia que combina misterio, suspenso y nuevos enfoques en el desarrollo de personajes.

Su obra ha trascendido fronteras con publicaciones en España, a través de Editorial Vadeletras, y en Estados Unidos con Barker Books, consolidando su proyección internacional.

Más allá de la escritura, Quintero destaca como gestor cultural. Es cofundador de Apolo Art Fest, una plataforma en Guadalajara que impulsa la profesionalización de artistas emergentes y fomenta la conexión entre las artes visuales y la literatura. Su labor ha fortalecido un ecosistema creativo con impacto institucional y comercial en la región.

Su experiencia lo ha llevado a participar en instituciones como EBC, UNIVA e ITESO, donde comparte su visión sobre la internacionalización de proyectos culturales y la sostenibilidad de la producción artística.

Sipnosis del libro “Foxhound”

La novela narra la historia de Vincent Flanagan durante los años 60 , un detective privado que perdió a su hermano menor cuando era muy pequeño, debido a un incompetente sistema de búsqueda; esto lo impulsa a convertirse en uno de los detectives más reconocidos a lo largo de Estados Unidos, resolviendo una gran cantidad de casos y ganándose el apodo de “Foxhound”.

Sin embargo, su caso más difícil está por llegar. Una misteriosa llamada cerca de Detroit le informa que una pequeña niña ha desaparecido sin dejar rastro en el poblado de Oakville.

Vincent tendrá que encontrar a la menor antes de llegar a un punto sin retorno, mientras sucumbe al amor con una bella joven que conoce en el pueblo, todo esto en medio de las tensiones del conflicto entre Estados Unidos y Rusia, conocido como la Guerra Fría.

Esta historia de misterio y romance dará un giro inesperado al revelar algo mucho más grande de lo que Vincent pudo imaginar.

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