Martes Musicales regresan con conciertos gratuitos en el Ex Convento del Carmen

El ciclo Martes Musicales reanuda actividades en febrero en la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen , con una programación integrada por cuatro conciertos gratuitos de música de cámara a cargo de ensambles institucionales del Estado. La propuesta busca fortalecer la oferta cultural y ampliar el acceso a repertorios académicos y populares para públicos diversos.

Luego de un año con alta convocatoria, el programa regresa tras registrar en 2025 una asistencia de 6 mil 266 personas , cifra que consolidó al recinto como un espacio especializado para la música de cámara. En esta nueva etapa, la cartelera reúne a integrantes de la Orquesta Típica del Estado de Jalisco, el Coro del Estado, un trío de clarinetes y un sexteto de metales, con presentaciones programadas todos los martes de febrero.

La actividad inicia el martes 3 de febrero con la participación de un ensamble de la Orquesta Típica del Estado de Jalisco, bajo la dirección de René Nuño Guzmán. El programa propone un recorrido por la música popular mexicana y obras vinculadas a esta tradición, con piezas de Higinio Ruvalcaba, Manuel M. Ponce, Macedonio Alcalá, Pascual Marquina, Rubén Fuentes y Manuel Esperón , en consonancia con la vocación histórica de la agrupación.

El martes 10 de febrero se presentará el Coro del Estado de Jalisco, dirigido por Mauricio Ortega Flores. El concierto contempla un programa de mayor formato con la Misa núm. 2 en Sol Mayor, de Franz Schubert, y A Little Jazz Mass, de Bob Chilcott, dos obras que permiten apreciar distintos lenguajes dentro del repertorio coral.

Para el martes 17 de febrero está programada la actuación del Trío Híkuri, integrado por los clarinetistas Alejandro Rodríguez, Víctor Hugo Sánchez y Roberto Leos. Su propuesta combina música de concierto y arreglos de piezas populares, con obras de Ludwig van Beethoven, Astor Piazzolla, Consuelo Velázquez, Demian Galindo y Mike Curtis.

El ciclo concluye el martes 24 de febrero con The Gallos, sexteto de metales y percusión conformado por integrantes de la Banda de Música del Estado de Jalisco. Fundado en 2025, el ensamble presentará un programa que transita por música popular mexicana, jazz y arreglos contemporáneos.

Todos los conciertos se realizarán a las 19:30 horas en la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen, ubicado en Avenida Juárez 638, en el Centro Histórico de Guadalajara . La entrada será libre y el acceso se permitirá conforme al aforo del recinto.

