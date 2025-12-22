El 2025 se perfiló como una etapa de expansión para la literatura contemporánea, marcado por la irrupción de voces emergentes que están conquistando espacios editoriales, festivales y premios tanto en inglés como en español.

Una de las figuras más destacadas del panorama anglosajón es la británica Lucy Steeds, cuyo debut “The Artist” fue reconocido con el Waterstones Debut Fiction Prize y elegido Libro del Año por Waterstones, uno de los sellos más influyentes en la escena editorial del Reino Unido. Ambientada en la Francia de los años 20, la novela ha sido aclamada por su profundidad sensorial y su reconstrucción histórica envolvente, lo que ha catapultado a Steeds como una de las novelistas emergentes más prominentes de 2025.

Spotify, al consolidar su lista anual de autores debut y emergentes más influyentes del año, incluyó también a nombres como Addie E. Citchens con “Dominion”, una fábula sureña que explora secretos familiares con una equilibrada mezcla de humor y gravedad, así como a Barbara Truelove, Rob Franklin y Lucy Rose, quienes han adquirido visibilidad gracias a tendencias en audiolibros y redes de lectura digital.

Dentro de este panorama global también emergen propuestas híbridas y sociales con lanzamientos como “We Are Green and Trembling” de Gabriela Cabezón Cámara -incluido en la lista de traducciones consideradas por el National Book Awards en Estados Unidos-, que reafirman la importancia de obras originalmente escritas en español que trascienden fronteras lingüísticas y acercan la literatura latinoamericana a públicos anglófonos.

El crecimiento de nuevos autores latinoamericanos en 2025 es particularmente notorio. En Estados Unidos, Ruben Reyes Jr., de ascendencia salvadoreña, ha llamado la atención con su primera novela “Archive of Unknown Universes” (2025), que juega con narrativas especulativas sobre identidad y memoria familiar entrelazadas con la historia de la guerra civil salvadoreña. Su obra, que alterna entre el Cambridge contemporáneo y líneas temporales alternas, ha sido reseñada por publicaciones como Publishers Weekly y The Washington Post, consolidándolo como una voz emergente relevante dentro de la ficción estadounidense con perspectiva latina.

Desde el ámbito editorial mexicano, iniciativas como el Premio Primera Novela 2025, organizado por Amazon México, han consolidado plataformas para destacar a primeros ficcionistas nacionales. El concurso, cuya ceremonia se realiza en octubre en la Ciudad de México, no solo premia nuevas novelas, sino que además garantiza que las obras finalistas estén disponibles en formato digital y audiolibro, ampliando así su alcance global y favoreciendo la visibilidad de nuevos talentos.

Paralelamente, en el circuito literario latinoamericano, festivales como Km América han reunido a una veintena de autores de diversas generaciones y estilos, desde el salvadoreño Horacio Castellanos Moya hasta la argentina Gabriela Cabezón Cámara y la chilena Nona Fernández, consolidando un espacio para el intercambio creativo que fortalece la presencia de escritoras y escritores de la región en escenarios globales.

Dentro de esta escena, también han ganado relevancia propuestas más experimentales o culturales: escritoras como Liliana Colanzi, boliviana cuya obra ha sido traducida y elogiada en mercados angloparlantes por su fusión de realismo con elementos fantásticos y contemporáneos, continúan extendiendo su influencia internacional.

En Estados Unidos y Reino Unido, las listas de libros más destacados de 2025 reflejan la influencia de autores que, si bien no son estrictamente debutantes, mantienen un impacto creativo clave este año. Obras como “One Day, Everyone Will Have Always Been Against This” de Omar El Akkad o “Heart the Lover” de Lily King se encuentran entre las más celebradas por su exploración de temas sociales y emocionales complejos, contribuyendo a un panorama donde las voces nuevas conviven con narrativas consolidadas de alto nivel.

CT