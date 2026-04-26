Lienzo de San Sebastián: Cartografía de Resistencia y Alianza en el MRG

El Museo Regional de Guadalajara (MRG) resguarda entre sus muros un tesoro documental de valor incalculable: el códice conocido como “El Lienzo de San Sebastián”. Esta pieza es el testimonio de una compleja red de alianzas, pleitos territoriales y la fusión de dos mundos, cuya relevancia ha motivado profundas investigaciones históricas y un meticuloso proceso de restauración iniciado en 1994.

El lienzo se adscribe a la tradición cartográfica tlaxcalteca del siglo XVI. Estos documentos eran elaborados por grupos indígenas que, tras su participación activa en la conquista junto a los españoles, utilizaron el arte de la pintura y la escritura como una herramienta de defensa legal.

El documento es un ejemplo magistral de hibridismo cultural: combina técnicas pictográficas prehispánicas con convenciones europeas. En él conviven el náhuatl y el castellano. Un detalle crucial que reafirma su origen es la presencia del Escudo de Armas de Tlaxcala, símbolo del estatus privilegiado que estos aliados mantenían ante la Corona.

A diferencia de los códices en papel amate o maguey, este ejemplar está elaborado sobre tela, razón por la cual se le denomina “lienzo”. La pieza que hoy admiramos es, en realidad, una copia fiel realizada en el siglo XVII, según reza su propia inscripción: “Mapa geográfico es copia del antiguo Concuerda a su Original por Don Pedro Nicolas Antuconagoita de obras públicas con cédula del Virreinato…Ya concedido sacado del mapa que existe en el Archivo de la ciudad de Sevilla… yo día 16 de febrero de 1641…”.

Durante diversas investigaciones y a pesar de la intensa búsqueda en el Archivo General de Indias, el rastro del mapa original se pierde en el tiempo. Se sospecha que podría yacer en alguna colección privada, práctica común en la época donde estos documentos eran el único título de propiedad legal para defender el territorio.

Este lienzo es un mapa geográfico-topográfico que retrata la región ubicada a unos 30 km de la actual Guadalajara. Describe con detalle la arquitectura, orografía e hidrografía de la zona, pero su verdadero trasfondo es político: el documento nació del fragor de las disputas por la tierra.

De igual forma, el mapa delimita las posesiones de las poblaciones indígenas sujetas a la cabecera de Tlajomulco, específicamente del pueblo de San Sebastián. En el siglo XVII, estas tierras de valle, de riego y de agostadero eran vitales para la supervivencia y la economía de la Nueva Galicia.

La presencia del sello tlaxcalteca en un documento de la zona de Tlajomulco, hace recordar que la conquista de esta región por Nuño de Guzmán no fue una empresa estrictamente española, sino que contó con el brazo armado y la cultura de miles de aliados indígenas.

Por su relevancia para la identidad y la memoria histórica de Jalisco, el Lienzo de San Sebastián no debe ser visto solo como una reliquia, sino como un pilar del patrimonio cultural que merece un lugar destacado en la exhibición permanente del Museo Regional de Guadalajara.

Para saber

Esta entidad está compuesta por aspectos de índole multicultural que durante su proceso evolutivo ha forjado de manera distintiva su identidad. Sus habitantes como parte esencial de sus componentes producen la herencia cultural material e inmaterial, representada por su entorno natural, arquitectura, urbanismo y tradiciones, los cuales, se encuentran sujetos a un proceso constante de adaptación a los tiempos modernos.