La novela “El Camaleón sin Retorno: una novela política”, de Sigmund Schaller, será presentada el sábado 7 de febrero a las 16:00 horas, en el Auditorio Consuelo Velásquez de la Casa de la Cultura Jalisciense “Agustín Yáñez”. La actividad contará con la moderación de Franco González y con una intervención musical a cargo de Fernanda Echegollen. El encuentro propone una aproximación pública a una obra que aborda la experiencia guerrillera desde una perspectiva narrativa y política, sin recurrir a simplificaciones ideológicas.

Schaller, sociólogo y politólogo de formación, explicó a EL INFORMADOR que su interés por los movimientos insurgentes se originó durante sus estudios en ciencias sociales en Alemania y se consolidó con su paso por la Comisión para la Verdad, instancia federal encargada de investigar violaciones graves a derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990. Ese trabajo de investigación, señaló, le permitió conocer testimonios directos de personas que participaron o fueron afectadas por distintos movimientos armados en México y América Latina, así como observar los estigmas que persisten en torno a esas experiencias.

“El Camaleón sin Retorno” se plantea como una novela política que se adentra en la vida clandestina y en los procesos de transformación que implica la militancia armada. A través de sus personajes, la narración explora la adaptación constante, la disciplina colectiva y la tensión entre los ideales revolucionarios y la vida cotidiana. El autor explicó que el título funciona como una metáfora de esa capacidad de cambio que exige la clandestinidad, tanto en el plano individual como en el colectivo, señaló al explicar que la imagen aparece desde el primer capítulo a partir de una situación cotidiana vinculada a un proyecto escolar. La historia sigue a un joven de 18 años que, al concluir el bachillerato, inicia un viaje que transforma su identidad y su manera de entender el entorno. Esa trayectoria, explicó, está marcada por la acumulación de experiencias y por la necesidad de adaptarse a contextos cambiantes sin perder de vista las causas que motivan la lucha.

La novela se sitúa en distintos escenarios latinoamericanos y no se limita al contexto mexicano. Schaller indicó que uno de sus propósitos fue integrar experiencias de varios países de la región para reflejar problemáticas sociales compartidas y distintos anhelos de transformación. En ese sentido, la guerrilla aparece como un espacio de pertenencia y conflicto interno, más que como una amenaza o una caricatura ideológica.

“Fue un proceso reconfortante poder desahogar esas perspectivas y derribar esos estigmas que han tenido esos movimientos guerrilleros”. Añadió que la intención no fue construir un discurso panfletario, sino generar una reflexión narrativa que permitiera comprender las decisiones éticas y políticas de quienes optaron por la insurgencia armada en determinados momentos históricos.

Sobre el proceso creativo, Schaller explicó que tuvo claras varias situaciones desde el inicio, aunque reconoció que el desarrollo de la novela implicó un recorrido introspectivo. “Redactar la novela es parte de un viaje propio”, señaló, al describir cómo algunas ideas se fueron transformando conforme avanzaba la escritura y surgían nuevos caminos narrativos. Ese proceso, dijo, le permitió explorar dimensiones personales y colectivas que no había previsto desde el comienzo.

La presentación del libro incluirá una lectura de fragmentos, una conversación sobre el contexto histórico que atraviesa la obra y una reflexión sobre el proceso de escritura. Schaller adelantó que también compartirá parte de su experiencia personal vinculada a la investigación histórica y al análisis de los movimientos guerrilleros en América Latina.

CT