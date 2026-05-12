El Teatro Degollado se llenó la noche de ayer de voces jóvenes, familiares expectantes y fragmentos de algunas de las óperas más emblemáticas del repertorio clásico. Más de 120 artistas subieron al escenario para presentar “Grandes Oberturas y Coros de Ópera”, concierto organizado por la Universidad Panamericana como parte de la clausura de su ciclo académico 2026 y del inicio de las celebraciones rumbo al 60 aniversario de la institución.

Desde minutos antes de comenzar, los pasillos del Degollado estaban ocupados por padres, amigos, alumnos y ex alumnos que buscaban sus lugares entre conversaciones, flores y teléfonos listos para registrar la noche.

El recinto lucía prácticamente lleno para un concierto -que forma parte de las actividades del Festival de Mayo- donde el protagonismo no recaía en figuras internacionales o compañías visitantes, sino en estudiantes, jóvenes e intérpretes que por meses prepararon un repertorio colorido y lleno de vida construido alrededor de Verdi, Puccini, Donizetti, Bizet y Borodin.

El programa reunió al Coro de la Universidad Panamericana junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, el Coro Municipal de Guadalajara y el coro de la Preparatoria Número 2 de la Universidad de Guadalajara. El resultado fue un escenario ocupado por decenas de talentos jóvenes vestidos de negro frente a un público que reaccionó ante las piezas corales de la noche.

La velada abrió con el preludio del primer acto de “La Traviata”, seguido por el “Coro de gitanillas y toreros”, también de Verdi. A partir de ahí, el concierto transitó entre distintos momentos de la ópera italiana y rusa: el intermezzo de “Cavalleria Rusticana”, el delicado “Coro a boca cerrada” de “Madama Butterfly”, la obertura de “Don Pasquale” y la “Marcha de los Toreadores” de “Carmen”. Después del intermedio, el concierto continuó con el “Coro de gitanos” de “Il Trovatore”, la obertura y el célebre “Va, pensiero” de “Nabucco”, una de las piezas que despertó una de las ovaciones más fuertes de la noche. El cierre llegó con las “Danzas polovtsianas” de “El príncipe Ígor”, interpretadas por la orquesta y los coros reunidos.

Más allá del repertorio, la noche estuvo marcada por el carácter colectivo del concierto. Varias de las voces que aparecieron en escena pertenecían a alumnos y ex alumnos de la Universidad Panamericana que regresaron para integrarse al montaje junto con músicos y coros invitados. Durante la ceremonia previa al concierto, autoridades universitarias y representantes culturales destacaron precisamente esa dimensión comunitaria del proyecto. El director de Arte y Cultura de la universidad, Ignacio Acosta, señaló que la música permite ampliar la sensibilidad y la comprensión humana, además de recordar el papel que el arte ha tenido dentro de la institución.

Al final, el público permaneció de pie entre aplausos, ovaciones y teléfonos grabando a los jóvenes intérpretes. El concierto, parte del Festival Cultural de Mayo, alternó momentos íntimos -como el coro de Puccini interpretado casi en susurro- con potentes explosiones corales que llenaron el Teatro Degollado.

CT