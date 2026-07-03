La novela que salvo a Notre Dame de la demolición e inspiró la famosa película de Disney (VIDEO)

Los dibujos del escritor francés Victor Hugo son el eje de una nueva exposición en París que explora una faceta poco conocida del autor de Nuestra Señora de París. La muestra revela cómo su pasión por la arquitectura no solo quedó plasmada en cientos de bocetos, sino que también influyó de manera decisiva en la construcción de algunos de sus textos más emblemáticos.

Bajo el título "Hugo y la Arquitectura. De la piedra a la pluma", la exposición reúne una selección de dibujos realizados por el escritor en la Casa de Victor Hugo, hoy convertida en museo.

A través de fachadas, iglesias, castillos y edificios tanto reales como imaginarios, la muestra invita a descubrir cómo el universo visual del novelista alimentó su creatividad literaria y contribuyó a consolidar su defensa del patrimonio histórico, una postura que alcanzó su máxima expresión con Nuestra Señora de París, obra que despertó un renovado interés por la conservación de la Catedral de Notre-Dame de París.

El origen de Quasimodo y Esmeralda

La obra en la que esto es más visible es la que Hugo dedicó a la catedral de Notre-Dame en 1831, cuando tuvo conocimiento de la propuesta de derribo que la amenazaba y trató de concienciar a la sociedad parisina de su importancia. La novela fue un éxito y las largas descripciones de su arquitectura lograron realzar su valor histórico.

"Más allá de la historia de Quasimodo y Esmeralda que todos conocemos, e inspiraron la famosa historia de Disney, esta novela expresa realmente la forma en que Víctor Hugo concibe la arquitectura, que es muy particular . Considera que la arquitectura, como la literatura, cuenta la historia de los hombres", comentó la comisaria.

En la exposición, los dibujos de la catedral que la salvaron de desaparecer se complementan con más de un centenar de dibujos procedentes del propio museo, así como con varios cuadernos que pertenecieron al artista, prestados por la Biblioteca Nacional de Francia; y con fotografías y negativos de la París decimonónica, llegados del fondo Roger-Viollet y del museo Carnavalet de París.

Una muestra completa de su visión como artista

La muestra se divide en varias secciones: una primera centrada en los croquis que Hugo hizo durante sus viajes; una segunda sobre la relación entre su escritura y la arquitectura; una tercera dedicada a sus dibujos de edificios imaginados; y una cuarta para sus creaciones más surrealistas y místicas.

Entre los dibujos exhibidos figuran tres paisajes de España, país que visitó en 1812, cuando su padre era general de José Bonaparte, y en 1843, en un viaje junto a su esposa.

Según la comisaria, el escritor se vio "muy marcado e inspirado" por los paisajes españoles, lo cual influyó "sobre todo en sus obras de teatro" y dio lugar a dibujos como su 'Recuerdo de España': una mezcla de elementos arquitectónicos que el autor identificó a su paso por lo que ahora es Castilla y León.

"Tenía un talento especial que es bastante desconocido, ya que en su época se trataba de una actividad muy, muy personal, muy familiar; muy íntima. Por eso nadie veía sus dibujos, salvo su círculo más cercano" , añadió Achille a propósito de la muestra, que podrá visitarse hasta el 22 de noviembre.

Víctor Hugo es considerado uno de los escritores más importantes e influyentes en lengua francesa, con aportaciones a la literatura universal como 'Los Miserables' (1862), 'Nuestra Señora de París' (1831) o 'El último día de un condenado a muerte' (1829).

TG