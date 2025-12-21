La Feria Decembrina en el Museo Nacional de Culturas Populares termina hoy

El Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP), perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, alberga la Feria Decembrina 2025 hasta el 21 de diciembre, una muestra dedicada a las artesanías y a los productos tradicionales que forman parte de las celebraciones de fin de año.

Este encuentro anual se realiza con acceso gratuito al público y busca impulsar la vinculación comunitaria, además de fomentar la promoción, difusión y fortalecimiento del arte popular mexicano. La feria funciona como un espacio de encuentro directo entre el público y las y los creadores, reconociendo la riqueza de técnicas, oficios y saberes que integran el patrimonio cultural del país.

En esta edición participan 35 maestras y maestros artesanos provenientes de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, quienes presentan diversas expresiones del arte popular, así como prácticas culturales vinculadas a la artesanía y a la cultura alimentaria.

Durante la inauguración, artesanos como Alejandro Vázquez, de Tenancingo, Estado de México; Carmen Vázquez Hernández, originaria de Venustiano Carranza, Chiapas; y Victorina López Hilario, de la comunidad Piedra Pesada, en el municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, destacaron la importancia de la Feria Decembrina como una plataforma para exhibir y difundir sus técnicas tradicionales.

En representación de las comunidades participantes, subrayaron la diversidad de las piezas disponibles, que incluyen textiles, cerámica, joyería y alimentos tradicionales como tamales y ponche, todos elaborados por manos mexicanas.

A lo largo de los cuatro días de duración de esta feria (una tradición consolidada en el MNCP), el público tiene la oportunidad de conocer y adquirir piezas artesanales únicas, vinculadas con las formas de celebración y las tradiciones de distintas comunidades, transmitidas de generación en generación. Por ello, se hace un llamado a no regatear, en reconocimiento al valor del trabajo artesanal.

¿Dónde y en qué horario acudir a la Feria Decembrina 2025?

La Feria Decembrina 2025, que contribuye a la preservación y fortalecimiento de las manifestaciones culturales de los pueblos originarios, se lleva a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. La programación cultural que acompaña la celebración se desarrolla en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

Para más detalles sobre el evento, se puede consultar la información disponible en las redes sociales y plataformas digitales del Museo Nacional de Culturas Populares, así como seguir a la Secretaría de Cultura en X (@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).

