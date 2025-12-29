Este lunes 29 de diciembre, el gobierno de México anunció que en 2025 se ha logrado la restitución de 2 mil 158 objetos culturales de valor arqueológico y documental. Todos ellos fueron entregados de manera voluntaria por particulares a autoridades diplomáticas y consulares en Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia y Países Bajos.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que la entrega de los objetos fue resultado de la buena cooperación que tiene con los citados países.

Asimismo, precisó que a través de la Consultoría Jurídica, ha hecho entrega formal este año de mil 843 objetos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Archivo General de la Nación (AGN) que, por ley, “están facultados para protegerlos, conservarlos y resguardarlos”.

Las acciones, señaló la dependencia, son reflejo de la prioridad que otorga el Gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, “a la recuperación del patrimonio histórico, y de su compromiso por preservar la herencia cultural de las y los mexicanos, promover los derechos de las comunidades indígenas y combatir el tráfico ilícito de bienes culturales”.

Finalmente, afirmó que las piezas recuperadas representan un testimonio invaluable de la riqueza de los pueblos originarios de México “y contribuyen al estudio y mejor comprensión de las culturas prehispánicas en nuestro país”.

A nivel global, las embajadas y consulados de México han recuperado más de 16 mil piezas culturales desde el mandato del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), cuando comenzó el plan de restitución de subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que aparecen objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México.

Además, México han intensificado las demandas ante gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.

