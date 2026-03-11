El Festival Cultural Permanente LATE 2026 busca apropiarse de las calles de la Perla Tapatía durante todo el año a través de actividades culturales como galerías de arte, conciertos, futbol, mariachi y mucho más; con la finalidad de descentralizar la cultura, visibilizar que se trata de un derecho ciudadano y garantizar que toda persona, independientemente de su contexto socioeconómico, pueda acceder a espacios que le permitan expresarse y conectar con el mundo.

Con un presupuesto de 45 millones 872 mil 088 pesos para todos los eventos culturales en la ciudad durante este 2026, la Dirección de Cultura de Guadalajara apuesta por un programa con actividades en casi todos los meses del año, que a diferencia de la edición anterior, LATE 2026 no se presenta por estaciones, sino que reafirma su presencia en la ciudad a través de momentos clave como lo son el Día de las Madres, las Fiestas Patrias, las Posadas y por supuesto uno de los eventos más esperados a nivel internacional: la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con el director de Cultura de Guadalajara, Carlos González Martínez, LATE 2026 contará con un programa específico en relación con el Mundial, pero será la alcaldesa del municipio, Verónica Delgadillo quien lo presentará.

“Impactaremos a las 11 comunidades (de Guadalajara) con más de 75 actividades en museos y galerías urbanas. Cada museo tendrá una exposición específica en torno al Mundial. También visitaremos más de 70 colonias; es lo que tenemos proyectado para este año como parte de las actividades culturales en barrios y en comunidades” adelantó González Martínez.

Así, el futbol tomará protagonismo a través de la renovación de las salas permanentes en el Museo de Paleontología, Museo de la Ciudad y Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG).

También, la ciudad albergará el Primer Encuentro Nacional de Periodismo Deportivo, además de la restauración in situ de las esculturas de la Casa de los Perros.

Tendrá su primer repositorio de libros

Como parte de las actividades del Festival Cultural Permanente LATE 2026, Guadalajara contará con su primer repositorio digital de libros de acceso libre, con el objetivo de fomentar la lectura en la ciudad a través de una estrategia enfocada totalmente en la y el lector más allá del libro.

“Próximamente daremos a conocer a nuestro primer repositorio de la ciudad en donde tendremos libros digitales, en descarga también digital, en la editorial GDL preparamos 25 libros digitales este año también proyectamos un repositorio de más de 500 títulos” detalló.

Además, como parte de dicha estrategia, la Perla Tapatía albergará lecturas de Libros GDLee en espacios públicos, se prevé que sean 30, también habrá más de 64 presentaciones de libros.

Convocatoria LATE 2026

Cabe señalar que esta semana la Dirección de Cultura Guadalajara dará a conocer la Convocatoria LATE 2026, un espacio dirigido a artistas y gestores que cuenten con algún proyecto y quieran formar parte de la cartelera cultural de la ciudad en espacios públicos desde museos, bibliotecas, centros culturales y escuelas de música.

Es decir, los artistas que se presentarán en los diversos espacios de LATE 2026 durante todo el año serán seleccionados de dicha convocatoria.

Serán cinco convocatorias en total, en 13 diferentes modalidades donde se beneficiará al menos a 143 personas

“Este año hay un incremento del 89% en el presupuesto de apoyos directos a la comunidad cultural y artística, tenemos un presupuesto destinado de cuatro millones 216 mil pesos, prácticamente estamos duplicando en comparación del 2025”, mencionó González Martínez.

Sin embargo, aunque aún no se conocen los nombres de los artistas que participarán en el programa anual de LATE 2026, la Dirección de Cultura de Guadalajara sí reveló que el Ballet Folclórico regresará al Teatro Degollado.

“El Ballet Folclórico de Guadalajara regresará al Teatro Degollado y, además, emprenderá una gira por Estados Unidos que incluirá 35 presentaciones: 10 en la región este y 25 en la costa oeste”, finalizó Carlos González Martínez.

Eventos clave del LATE 2026

Bien de Noche: El primer sábado de cada mes los tapatíos pueden disfrutar del paseo andador Alcalde con actividades recreativas y culturales de 19:00 a 22:30 horas.

El primer sábado de cada mes los tapatíos pueden disfrutar del paseo andador Alcalde con actividades recreativas y culturales de 19:00 a 22:30 horas. Actividad permanente de Ciudadanía Cultural: Se suman a la oferta más de 30 talleres especializados y 50 puntos de cultura.

Se suman a la oferta más de 30 talleres especializados y 50 puntos de cultura. Fiesta de la música: Más de 20 agrupaciones locales.

Más de 20 agrupaciones locales. Cursos de verano: Más de 50 por convocatoria y más de 50 permanentes.

Más de 50 por convocatoria y más de 50 permanentes. Pequeña muestra escénica: seis presentaciones.

seis presentaciones. Gala del Mariachi municipal de gira en Portland: 1 fecha.

1 fecha. Posadas en Colonias.

Autoridades presentes

Durante la presentación del programa anual del Festival Cultural Permanente LATE 2026 participaron, además de Carlos González, la coordinadora general de Construcción de la Comunidad, Erika Crystal Zavala López; el Jefe de la Unidad de Creatividad y Talento de la Sección de Cultura de Guadalajara, Mario Limón, y la encargada del Programa de Literatura y Artes Gráficas de la Dirección de Cultura, Dolores Garnica.

