La FIL Guadalajara abre convocatoria para su Premio de Literatura 2026

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, puso en marcha el proceso para elegir a la próxima figura que se sumará a la lista de autores reconocidos, con uno de los galardones literarios más relevantes del ámbito iberoamericano. A partir de hoy, quedó abierta la convocatoria del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026 , distinción que reconoce trayectorias consolidadas dentro de la creación literaria.

El reconocimiento busca destacar a una escritora o escritor cuya obra represente una aportación significativa en cualquier género literario —poesía, novela, cuento, teatro o ensayo—, y cuya producción esté escrita en alguna lengua romance: español, catalán, gallego, francés, italiano, rumano o portugués. La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 3 de julio , mientras que el ganador será anunciado el 31 de agosto mediante una conferencia de prensa en Guadalajara.

El premio está dotado con 150 mil dólares estadounidenses y será entregado el 28 de noviembre, durante la ceremonia inaugural de la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los encuentros editoriales más importantes del mundo en lengua española.

Las postulaciones podrán ser presentadas por instituciones culturales o educativas, asociaciones, agrupaciones vinculadas con la literatura, y también por colectivos de personas interesadas en el ámbito literario. Asimismo, los integrantes del jurado tendrán la facultad de proponer candidaturas siguiendo los lineamientos establecidos. El registro deberá realizarse exclusivamente mediante el formato oficial disponible en el sitio web de la FIL Guadalajara, única vía válida para participar y siempre que se cumplan todos los requisitos señalados en la convocatoria.

Podrán aspirar autores sin distinción de nacionalidad o género, siempre que cuenten con una obra original y de autoría propia respaldada por el reconocimiento de la crítica internacional. El jurado estará integrado por siete escritores o críticos literarios de reconocido prestigio, quienes evaluarán la contribución global de la obra de cada candidato. Su decisión será definitiva e inapelable.

La convocatoria es impulsada por las instituciones que conforman la Asociación Civil Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances: la Universidad de Guadalajara, los gobiernos del estado de Jalisco y de los municipios de Guadalajara y Zapopan, además de Bancomext, Arca Continental, Fundación Universidad de Guadalajara y Fibra Educa.

Desde su creación, el premio ha distinguido a algunas de las voces más influyentes de la literatura contemporánea. Entre sus galardonados figuran autores como Nicanor Parra, Juan José Arreola, Augusto Monterroso, Sergio Pitol, Juan Gelman, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, António Lobo Antunes, Margo Glantz, Ida Vitale, Diamela Eltit, Mircea Cărtărescu, Coral Bracho y Mia Couto, así como el más reciente ganador, Amin Maalouf, reconocido en 2025.

AL

