Gisèle Pelicot presenta su libro arropada por Kate Winslet y Juliet Stevenson

La francesa Gisèle Pelicot, convertida en un icono feminista global tras ser víctima de violencia sexual, presentó este viernes en Londres sus memorias 'Et la joie de vivre' -traducida en español como 'Un himno a la vida'- arropada por las actrices británicas Kate Winslet, Juliet Stevenson y Kristin Scott Thomas.

Sobre el escenario de un Royal Festival Hall prácticamente al completo, dos sillas y un atril. Los asistentes esta vez no iban a ver ningún espectáculo, sino a escuchar de primera mano el testimonio de esta mujer de 73 años que fue sometida a sumisión química repetidamente por parte de su exmarido para que decenas de hombres la violaran en su domicilio.

Todos estos hechos, además de detalles de su infancia, matrimonio, maternidad, carrera profesional y su experiencia posterior al juicio contra su marido, son los que recoge ahora en su autobiografía, que salió a la venta este martes y cuyos fragmentos fueron recitados esta noche con las voces de Stevenson, Scott Thomas y Winslet.

"Espero que este libro sea un mensaje de esperanza", dijo Pelicot, que respondió a las preguntas de la moderadora, la periodista Samira Ahmed, en su lengua materna, el francés, mientras sus palabras se traducían simultáneamente al inglés por escrito y a través de un audífono.

Las memorias comienzan recordando cómo el día 2 de noviembre de 2020, en una comisaría, un gendarme le comunicó que su marido, al que habían cazado fotografiando por debajo de la falda a una mujer en un supermercado, había sido detenido por violación agravada y administración de sustancias y le enseñaron las imágenes que este guardaba en su ordenador, en las que se veía cómo más de cincuenta hombres abusaban sexualmente de Pelicot.

Cuatro años más tarde, en septiembre de 2024, Gisèle decidió renunciar a su anonimato y permitió que su caso se sometiese a un escrutinio público con el objetivo de que "la vergüenza cambiase de bando" y que tanto su marido como el resto de los violadores tuvieran que dar la cara y rendir cuentas.

Un lenguaje "humillante"

La francesa aseguró haberse sentido "humillada" en innumerables ocasiones durante el proceso judicial, especialmente por el lenguaje utilizado tanto por las autoridades, como por los psicólogos o los abogados en los tribunales, y pidió tratar a las víctimas de violencia sexual con más dignidad y respeto.

En esta línea también rememoró cómo, antes de conocer que su marido la drogaba, fue a visitar a diversos neurólogos porque sufría pérdidas de memoria y llegaron a sugerir que tenía síntomas de alzheimer temprano; mientras que su ginecólogo jamás contempló la posibilidad de la sumisión química pese a haber sido violada repetidamente.

Pelicot confesó asimismo que llegó a plantearse quitarse la vida tras conocer los hechos, pues sentía que lo había perdido todo, pero finalmente logró recomponerse y afrontar la realidad: "Nunca le echaré un cable a la muerte", aseguró.

Para lograr desconectar del "tsunami" judicial en el que se vio envuelta, la francesa se refugió en la serie 'Gambito de Dama', cuyos capítulos la mantuvieron en vela hasta altas horas de la madrugada; así como en los paseos por la naturaleza que le permitieron recuperar la sensación de libertad.

A lo largo de la charla, Pelicot reflexionó, entre otras cosas, sobre la lacra global de la violencia sexual y la sumisión química, el tratamiento en los medios de comunicación del tema o el acceso de los menores a redes sociales y contenidos pornográficos.

Stevenson, Scott Thomas y Winslet regresaron al escenario para una lectura final de las memorias, en concreto de la parte en la que Pelicot recuerda cómo una multitud de mujeres se agolpó a las puertas del Palacio de Justicia de Aviñón para mostrar apoyo a Pelicot y le enviaron cartas que le dieron fuerza para seguir adelante y la "salvaron".

Tras la publicación de su autobiografía, la mujer de 73 años comentó que su único objetivo en la vida era poder continuar con su vida de forma serena y calmada, de la mano de su actual pareja, Jean-Loup, aunque concluyó diciendo que siempre estaría disponible "para apoyar a todas las mujeres que necesiten ayuda".

