Entre ritual, lo femenino y memoria: Noris Binet en el Ex Convento del Carmen

En el Ex Convento del Carmen, la obra de la creadora dominicana Noris Binet se despliega como una exploración sostenida en el tiempo: más de cuatro décadas de producción artística reunidas bajo el título "Recuperar lo sagrado femenino: un viaje heroico". La exposición propone un recorrido que se aparta de la lógica retrospectiva tradicional para adentrarse en una dimensión más cercana a lo simbólico, donde el arte se concibe como una herramienta de introspección y transformación.

La muestra, que abre al público el 21 de febrero y permanecerá hasta el 26 de abril, reúne poesía, dibujo, escultura e instalación en un montaje que busca dar cuenta no solo del resultado estético de las piezas, sino del proceso psíquico y espiritual que las sostiene. En este sentido, el visitante no se enfrenta únicamente a objetos artísticos, sino que transita por un itinerario concebido como experiencia: una secuencia de imágenes, textos y formas que dialogan con distintos niveles de la consciencia.

Lejos de presentarse como una simple antología de obra, la exhibición plantea una travesía interior. A partir de estudios en psicología jungiana, análisis de sueños y trabajo corporal, Binet articula una propuesta que examina el arquetipo femenino desde una perspectiva crítica. Sus dibujos y pinturas se desplazan hacia territorios simbólicos donde las figuras funcionan como dispositivos rituales o talismanes, cuestionando las nociones normativas que históricamente han definido lo femenino.

Caribeña radicada en Ajijic, la artista incorpora a su práctica fuentes de conocimiento decoloniales, así como ejercicios de meditación y danza, para explorar vínculos entre cuerpo, naturaleza y espiritualidad. Su producción abarca desde cuadernos de sueños y bocetos íntimos hasta esculturas e instalaciones de carácter místico, en un conjunto que busca reflexionar sobre procesos de emancipación y autodeterminación.

Esa dimensión se vincula también con su labor terapéutica desarrollada en México, República Dominicana y Estados Unidos, donde ha acompañado a mujeres en procesos de transformación de la consciencia. En la exposición, esa experiencia se traduce en un dispositivo plástico y sensorial que propone reconciliar los opuestos —masculino y femenino— que coexisten en cada persona.

Bajo la curaduría de Gabriela Castañeda, la muestra se integra a un proyecto más amplio que incluyó talleres y la presentación de un libro, además de su exhibición previa en el Centro Cultural González Gallo entre octubre de 2025 y febrero de 2026.

En el antiguo recinto carmelita, las piezas dialogan con la arquitectura conventual, reforzando el carácter introspectivo del montaje. El recorrido transcurre entre imágenes que evocan mitologías personales y colectivas, escrituras poéticas y objetos que remiten a prácticas de sanación.

"Recuperar lo sagrado femenino" podrá visitarse con entrada libre de martes a sábado de 11:00 a 17:00 horas y domingo de 11:00 a 14:00 horas, en Avenida Juárez 612, en el Centro de Guadalajara.

Más que una retrospectiva convencional, la propuesta de Binet plantea una interrogante persistente: cómo volver a nombrar y habitar lo femenino sin reducirlo a estereotipo . En ese gesto, el arte se asume como una forma de sentido antes que como representación.

