En Barcelona, en el número 85 de Carrer del Comte Borrell, en una de las tantas veredas de árboles de plátano y terrazas al sol del barrio de Sant Antoni, un aroma inusual que perfuma las horas del día retiene a los caminantes en su tránsito.

Es un perfume de cocina que delata sin remedio las costumbres culinarias del Mediterráneo, pero revuelto con las texturas del maíz y las lentejas, el ejote y el chile llevados con maestría, y que arrojan a la avenida breves atisbos inesperados de la sazón de México.

Se trata de Jiribilla, un restaurante de autor que es una de las experiencias más interesantes de Barcelona en el arte del comer, un establecimiento que forma parte de la renombrada Guía Michelin 2025, y que es obra de la mente maestra, las manos ágiles y el ingenio rápido para crear al instante del chef Gerard Bellver.

Bellver, un catalán de nacimiento, pero mexicano de corazón, que vivió muchos años en nuestro país, tiene su toque definido por una mezcla mestiza entre los sabores del Pacífico y el Mediterráneo, combinación única que llevará a Guadalajara para desordenar los paladares de los tapatíos, pues Gerard Bellver es el chef encargado de encabezar la delegación culinaria que Barcelona compartirá con la Perla Tapatía en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL).

“En el menú que llevaremos a Guadalajara buscaré que reluzca más Cataluña”, comparte el chef Gerard Bellver en entrevista con EL INFORMADOR.

Durante su próxima presencia en Guadalajara, su trabajo y el de su comitiva estará respaldado por el Hotel Barceló -una de las extensiones de la Expo (Av. de Las Rosas 2933, Guadalajara)-, y sus milicias de cocineros expertos. “Sí estará el sabor de México, pero relucirá más Cataluña, para así demostrar qué es Barcelona. Vamos a diseñar el menú pensando en eso... Yo visité en septiembre al chef del Hotel Barceló, para conversar sobre lo que haremos”.

La vida transcurriendo en la mesa

Gerard Bellver nació en Barcelona. A los 12 años la vida lo llevó a mudarse a Ciudad de México, donde estudió la preparatoria, y donde se empapó para siempre de la gastronomía mexicana.

Cuando llegó el momento de decidir qué tenía que hacer consigo mismo y con su vida, se internó a los estudios difíciles de la cocina, porque uno de sus gustos genuinos era el de cocinar. Ya no salió de la cocina nunca. Durante casi veinte años cocinó en nuestro país, siendo jefe de cocina de la Embajada de España, además de casarse con una mexicana y crear el proyecto Biko, un restaurante referente en América Latina. Una visión tan distinta, de modos de hacer sabores tan particulares en el Pacífico y el Mediterráneo, forjó el deleite de su sazón.

Elementos que en México podrían parecer cotidianos, como el chile, el maíz, las lentejas e incluso los ejotes, son llevados a la maestría en los platillos de Bellver.

“Algo que une a la cultura mexicana con la catalana es que la vida pasa alrededor de una mesa”, dice el chef. “Ese amor por comer y querer comer en familia, con amigos, siempre intentar organizar comidas. Creo que en ese aspecto nos parecemos mucho. Y eso es a lo que vamos a Guadalajara, a hacer mesa, y si se puede sobremesa, mejor. Espero, primero, que disfruten mucho las comidas que llevaremos. Que conozcan la forma que tenemos de cocinar aquí, que somos muy de fuego bajo, cocinar con tiempos, y eso es lo que se podrá disfrutar. Esa mezcla de guiso muy de aquí, con cositas de allá”.

El chef Gerard Bellver ríe durante la entrevista con esta casa editorial desde el restaurante Jiribilla, en Barcelona. EL INFORMADOR/ F. Salcedo

Diálogo culinario

Durante la charla con esta casa editorial -desde el restaurante que dirige en Barcelona, donde preparó algunos de sus platillos insignia-, Gerard Bellver confesó sentirse estremecido por una mezcla de emoción y nervios ante su inminente llegada a Guadalajara.

Estuvo unos meses previos al arranque de la FIL, para poder internarse de manera presencial a los productos frescos y de temporada de nuestra ciudad. También compartió que la comida inaugural de la FIL será un homenaje a un escritor barcelonés, aunque todavía sigue siendo una sorpresa.

“Estoy emocionado y nervioso. Una de las razones por las que me reuní con el chef del Barceló fue para que me guiara un poco con los productos de temporada de Guadalajara, porque siempre nos gusta trabajar mucho con la temporalidad, con el producto que está mejor, que es el de temporada, que es el de calidad”, dice el chef.

“Si la tierra te da eso en esa época del año, hay que usar eso. Tengo amigos cocineros en Guadalajara con quienes también quiero hablar para conocer un poco más, y poder diseñar algo acorde, un diálogo entre la cocina de Barcelona y la cocina tapatía. La comida inaugural va a ser un pequeño homenaje a un escritor de aquí”.

A pesar de la emoción y el nerviosismo, Gerard Bellver no tiene miedo. Está entusiasmado por su regreso profesional a México, país que definió en gran parte su estilo culinario, el cual es una extensión de su vida. Pero lo que más le emociona es empezar a cocinar el diálogo entre la cocina catalana y la cocina mexicana, en concreto la tapatía, porque, en sus palabras, comer es una de las tantas formas del arte. No se puede conocer un país sin comer su comida, su gastronomía, internarse en sus sabores, especializados y callejeros, en sus olores y vapores, en sus matices y texturas, tanto gratas como ásperas, porque todo eso forma parte del hábito alegre de comer y de vivir.

“El mayor reto para mí es adaptar mi cocina a la gran escala. Que eso depende, en gran parte, con la ayuda del hotel”, dice el chef.

“La comida inaugural de la FIL es para 700 personas, después arranca la muestra gastronómica, que es cada día un buffet para más o menos 500 personas. La mitad la hará el hotel, la otra mitad yo. Es todo muy diverso, hay muchas cosas que hacer. Hablando de eventos grandes, cuando estuve en la Embajada de España tuve que cocinar para dos mil personas. Es divertido”.

“Este es un regreso profesional a México. Es mi regreso para ir a cocinar y representar a mi ciudad, y me emociona mucho. Es algo para cerrar el año con broche de oro. La comida es parte de la cultura. Es tan importante como otras artes. Es fundamental. Está el acto de comer, que es necesario, pero luego está la gastronomía y todo lo que envuelve esa parte cultural. Comer lo hacemos todo; pero también está la cultura del comer”, finaliza Gerard Bellver.

Sabores catalanes

Festival Gastronómico

Menú con comida de Barcelona, Invitado de Honor.

Participa: Gerard Bellver.

Lugar: Los Vitrales, hotel Barceló.

Fechas: Del sábado 29 de noviembre al domingo 07 de diciembre, de 14:00 a 17:00 horas.

Foro Libros al Gusto

Actividad: “Cuando la cocina mexicana conoce el producto catalán”.

Participan: Gerard Bellver, Tacotios.

Fecha: Domingo 30 de noviembre, de 18:00 a 18:50 horas.

CT