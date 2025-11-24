La Editorial Universidad de Guadalajara adelantó parte del programa con el que participará en la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde presentará un amplio catálogo de novedades que incluye coediciones, literatura, investigación académica y publicaciones institucionales. Entre los materiales más esperados figura el libro creado a partir de la película Frankenstein de Guillermo del Toro, así como la edición gratuita de El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza y nuevas antologías de los premios Ciudad y Naturaleza “José Emilio Pacheco” y de Literaturas Indígenas de América.

Durante la conferencia de prensa, la directora de la editorial, Sayri Karp, informó que el pabellón de la UdeG albergará 70 actividades a partir del 29 de noviembre. Explicó que esta programación refleja la amplitud de la producción editorial universitaria y la diversidad de centros y dependencias que participan.

“Básicamente, está arraigado en las funciones sustantivas de la UdeG. Tenemos un lado muy fuerte de docencia, libros de texto para bachillerato y licenciatura. Luego tenemos libros académicos, relacionados con la investigación que se desarrolla en nuestra universidad y que es sumamente importante para crear este diálogo entre académicos de la propia universidad, pero también con otras instituciones de educación superior” , detalló.

Karp subrayó que la editorial mantiene un compromiso con la difusión cultural a través de propuestas literarias y culturales dirigidas a públicos amplios. Para ella, generar libros que documenten procesos, expresiones artísticas y momentos clave resulta esencial:

“Nos parece sumamente importante dejar ese testimonio y ayudar a conformar ese patrimonio cultural; que quede testimonio de ese patrimonio cultural a través de los libros. Y también están otras publicaciones de literatura, que siempre es un lenguaje universal, al igual que la música; es una manera con la cual podemos relacionarnos con toda la comunidad, pero también con la audiencia de toda Iberoamérica”.

Entre las presentaciones destacadas figura la coedición de Frankenstein, realizada junto con Trilce, que reúne fotografías, entrevistas y un texto de Guillermo del Toro sobre el proceso creativo de su reciente película. El volumen será presentado el viernes 5 de diciembre, a las 21:00 horas, en el salón 6 de Expo Guadalajara.

La coordinadora de Promoción y Difusión Editorial, Carmina Nahuatlato Frías, señaló que los títulos preparados buscan conectar con lectores de todas las edades, pero también mostrar a editoriales y profesionales del libro la amplitud del trabajo producido desde la universidad. Recordó que la UdeG edita entre 60 y 80 títulos nuevos al año y que parte de esta oferta se presentará en el stand institucional.

“Es un gran orgullo que podamos tener ese foro de presentaciones, ahí se va a poder hablar de muchísimos temas; se va a discutir sobre inteligencia artificial, literatura, el aniversario de la universidad, sus funciones. Y vamos a tener, desde luego, poesía y las novedades de la editorial” , afirmó.

El programa contempla, además, lecturas públicas del proyecto Luvina Joven, del 5 al 7 de diciembre a las 9:15 horas, así como actividades literarias y académicas que nutren el diálogo de la comunidad universitaria con el público.

Este año, la participación de la editorial tendrá un carácter especial: la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC), de la cual forma parte, recibirá el Homenaje al Mérito Editorial de la FIL. Asimismo, Sayri Karp será reconocida en una ceremonia que se llevará a cabo el lunes 1 de diciembre, a las 13:00 horas, en el salón 6 de Expo Guadalajara.

El programa completo puede consultarse en la página oficial de la Feria.

