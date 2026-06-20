Mientras Guadalajara vive jornadas marcadas por el futbol, los conciertos multitudinarios y la llegada de visitantes de distintas partes del mundo, una exposición invita a detenerse por un momento y observar el deporte desde una perspectiva poco habitual: la del cielo.

Instalada en Plaza Patria, la muestra “Canchas”, del fotógrafo mexicano Santiago Arau, reúne 40 imágenes de gran formato que exploran algunos de los espacios deportivos más representativos del país. Sin embargo, la exposición no está dedicada únicamente a los estadios monumentales ni a los escenarios donde se disputan los grandes torneos. Su interés está también en los lugares donde el deporte nace y se practica todos los días: las canchas de barrio, los campos comunitarios, las unidades deportivas y los espacios improvisados que forman parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos.

Captadas mediante drones y aeronaves, las fotografías revelan patrones visuales que suelen pasar desapercibidos desde tierra. Las líneas de una cancha, los contrastes entre el concreto y la vegetación, la disposición de las viviendas alrededor de un campo de futbol o las formas geométricas de una unidad deportiva adquieren una dimensión distinta cuando se observan desde cientos de metros de altura.

En ese recorrido visual, una cancha de tierra en una comunidad rural puede tener el mismo peso simbólico que un estadio histórico. La exposición propone justamente esa lectura: entender que el valor de estos espacios no depende de su tamaño o capacidad, sino de las historias que albergan.

Las imágenes construyen una especie de mapa emocional del país. Cada cancha retratada funciona como un punto de encuentro donde convergen generaciones, amistades, rivalidades deportivas y experiencias compartidas. Son lugares donde se celebran triunfos, se aprenden reglas de convivencia y se fortalecen los lazos comunitarios.

Entre las fotografías destacan espacios reconocibles para el público jalisciense, como el Estadio Jalisco, aunque el recorrido atraviesa diversas regiones de México para mostrar la riqueza cultural y social que existe alrededor del deporte. Más que documentar infraestructura, Arau registra formas de habitar el territorio y de construir comunidad.

La llegada de “Canchas” coincide con uno de los momentos de mayor exposición internacional para Guadalajara. Las actividades vinculadas con la Copa Mundial han convertido a la ciudad en un punto de encuentro donde el futbol se manifiesta más allá de los partidos. Las celebraciones en plazas públicas, los conciertos, las reuniones familiares y la presencia de visitantes extranjeros han transformado el espacio urbano en una gran fiesta colectiva.

En ese contexto, la obra de Arau encuentra un diálogo natural con el momento que atraviesa la ciudad. Mientras la atención mundial se concentra en los estadios, la exposición recuerda que la esencia del deporte también se encuentra en los espacios más cotidianos, aquellos donde miles de personas descubren por primera vez la emoción de competir, pertenecer a un equipo o simplemente convivir.

Reconocido por sus registros aéreos de paisajes naturales, ciudades y zonas arqueológicas, Arau ha construido una trayectoria basada en ofrecer nuevas formas de observar el territorio mexicano. Su lente ha capturado sitios emblemáticos de Jalisco como Los Guachimontones, el volcán de Tequila y distintos puntos del Centro Histórico de Guadalajara, consolidando una mirada que combina documentación, arte y exploración visual.

Entre los espacios retratados aparecen escenarios emblemáticos para Jalisco. CORTESÍA

Durante la inauguración, a la que asistió el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el ambiente reflejaba el entusiasmo que se vive actualmente en la ciudad. Sin embargo, más allá del contexto festivo, la exposición plantea una reflexión sobre el papel que desempeñan los espacios deportivos en la construcción de identidad.

El curador Aldo Arellanes ha señalado que la muestra busca destacar la capacidad del arte y el deporte para generar encuentros. Esa idea atraviesa cada una de las imágenes: las canchas aparecen como escenarios donde se cruzan historias personales, aspiraciones colectivas y sentimientos de pertenencia.

Abierta al público durante las próximas semanas, “Canchas” ofrece una oportunidad para recorrer México desde las alturas. Pero también para reconocer que detrás de cada rectángulo pintado sobre el concreto, el pasto o la tierra existe algo más que un espacio de juego: una historia compartida que habla de comunidad, identidad y vida cotidiana.

CT